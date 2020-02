Image copyright Getty Images

Mae na rybudd melyn wedi ei gyhoeddi am dywydd garw ar draws Cymru dros y penwythnos.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd fod y rhybudd am wyntoedd cryfion a glaw yn dechrau am 18:00 brynhawn dydd Sadwrn, ac yn dod i ben am hanner nos ar nos Sul.

Fe allai'r tywydd effeithio ar drefniadau teithio cannoedd o gefnogwyr rygbi Cymru sydd yn teithio nôl o Iwerddon wedi gêm y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn.

Rhybuddiodd y Swyddfa Dywydd y gallai'r gwynt hyrddio hyd at 80mya, ac mae'r rhybudd mewn grym dros Gymru gyfan ac Iwerddon.

Mae Met Eireann - swyddfa dywydd Iwerddon - yn dweud y bydd Storm Ciara yn symud dros y wlad ddydd Sadwrn gan gynyddu mewn grym ddydd Sul ar hyd arfordir Iwerddon.

Yn ôl y rhagolygon, mae na "gyfle bychan" y gall y tywydd effeithio ar y cyflenwadau trydan a threfniadau teithio pobl.

Mae ras hanner marathon Llanelli wedi ei gohirio gan y trefnwyr, yn dilyn pryderon am y tywydd. Roedd y ras i fod i gael ei chynnal ddydd Sul ond nawr fe fydd yn cael ei hail-drefnu ar gyfer 8 Mawrth.

Dywedodd y trefnwyr fod yn rhaid iddyn nhw flaenoriaethu diogelwch y rhedwyr, gwirfoddolwyr, criwiau technegol a gwylwyr.