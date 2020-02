Image copyright Google Image caption Fe wyrodd fan Thomas Sawyer ar draws yr A40 ger Pontsenni

Mae gyrrwr ifanc o Geredigion yn wynebu cyfnod yn y carchar ar ôl iddo achosi anafiadau difrifol i gydweithiwr wrth yrru 100mya ym Mannau Brycheiniog.

Roedd Thomas Sawyer, 20 o Landdewi Brefi, wedi ymateb yn "ffyrnig a chystadleuol" pan aeth cerbyd arall heibio iddo wrth iddo deithio adref o'r gwaith.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful fod ei gyd-deithiwr, Gwyndaf Jolly o Dregaron, wedi sgrechian arno i arafu cyn i'r fan adael y ffordd a tharo yn erbyn coeden.

Cafodd Mr Jolly, 25, anafiadau difrifol a newidiodd ei fywyd, gan gynnwys i'w bledren, prostad, coes, pelfis, ysgwydd ac wyneb.

'Roeddwn i'n sgrechian'

Dywedodd Mr Jolly: "Roedd hi'n deimlad anghyfforddus. Nes i edrych ar y speedometer ac roedden ni'n cyrraedd 95 i 100 milltir yr awr.

"I ddechrau gyda hi ro'n i'n eithaf chwareus am y peth, gan ddweud 'bydd yn ofalus Tom', ac yna fe ddywedais i "arafa, Tom, ni'n cael ein talu wrth yr awr'."

Ond clywodd y llys fod Mr Sawyer wedi gyrru hyd yn oed yn gynt ar 20 Rhagfyr 2018 ar ôl i fan Seat eu pasio.

"Roedd hynny fel petai wedi gwneud i Tom deimlo'n rhwystredig a'i wneud yn llawer mwy cystadleuol," meddai Mr Jolly.

"Roedd yn gyrru'n gyflym beth bynnag, ond fe ddechreuodd e yrru'n fwy ymosodol. Roedd e eisiau pasio'r Seat a oedd wedi'n pasio ni.

"Roeddwn i'n dal yn dynn ac yn sgrechian 'ni'n mynd i gael crash, ni'n mynd i gael crash'."

Fe wyrodd fan Mr Sawyer ar draws ffordd yr A40 ger Pontsenni, gan godi dros y gwair a tharo yn erbyn coeden.

Cymaint oedd grym y gwrthdrawiad fel bod cefn y fan wedi codi oddi ar y ddaear cyn syrthio'n ôl i lawr ar ei ochr.

Fe wnaeth rheithgor ganfod Mr Sawyer yn euog o achosi anafiadau difrifol trwy yrru'n beryglus, a dywedodd y Barnwr Tracey Lloyd-Clarke wrtho y dylai baratoi ar gyfer dedfryd o gyfnod yn y carchar.