Trenau Cymru'n agos at waelod rhestr

Image copyright Trafnidiaeth Cymru

Mae'r corff annibynnol sydd yn rheoleiddio'r gwasanaeth trenau ym Mhrydain wedi cyhoeddi fod teithwyr ar drenau Cymru ymysg y rhai lleiaf bodlon yn y DU.

Wrth holi teithwyr am agweddau gwahanol o'r gwasanaeth, fe ddaeth y corff Transport Focus i'r casgliad fod Trafnidiaeth Cymru yn gyfartal bedwerydd ar waelod rhestr y cwmnïau trenau gwahanol sydd yn cynnig gwasanaeth drwy Brydain.

Ac er bod bron 8 o bob 10 (79%) teithiwr ar drenau yng Nghymru yn fodlon gyda'r gwasanaeth yn gyffredinol, doedd dim cynnydd wedi bod yn y canlyniadau ers y llynedd.

Cafodd dros 1000 o deithwyr Trafnidiaeth Cymru eu holi fel rhan o'r arolwg, gyda 28,000 o deithwyr yn rhoi eu barn drwy Brydain.

Wrth ymateb i'r canlyniadau, dywedodd prif weithredwr Transport Focus, Anthony Smith: "Mae bron i 8 o bob 10 o deithwyr Trafnidiaeth Cymru yn fodlon ar y cyfan, ond dyw'r sgôr yma heb wella'n sylweddol ers y llynedd.

"Mae'n bryderus i nodi hefyd fod y mesur o argaeledd staff mewn gorsafoedd a'r cymorth oedd ar gael yn gostwng."

Ymatebion

Er bod yr ymateb am werth am arian ychydig yn well na'r cyfartaledd cenedlaethol o 53%, dim ond 48% o deithwyr yn ystod yr wythnos oedd yn fodlon, sydd yn "ostyngiad sylweddol" o'r 57% yn ystod hydref 2018 medd Transport Focus.

Fe ddangosodd 79% o deithwyr yng Nghymru fodlonrwydd gyda'r gwasanaeth, tra roedd 53% yn credu eu bod yn derbyn gwerth am arian.

Roedd 76% o deithwyr a gafodd eu holi yn fodlon gyda phrydlondeb gwasanaeth Trafnidiaeth Cymru, a 60% yn hapus gyda'r wybodaeth oedd ar gael yn ystod y daith.

Ond dim ond 45% oedd yn fodlon gyda sut yr oedd y cwmni'n delio gydag unrhyw oedi, a 70% yn fodlon gyda phrysurdeb ar y trenau.

Dywed Transport Focus mai'r bwriad oedd defnyddio'r canlyniadau er mwyn rhoi pwysau ar y cwmnïau trenau i godi safonau a darparu gwelliannau pan roedd lle i wella.