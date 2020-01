Lluniau: Oes aur chwareli'r gogledd

Daeth y newyddion heddiw fod Llywodraeth y DU wedi enwebu ardaloedd llechi Gwynedd i fod yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Y saith ardal benodol yw Dyffryn Ogwen, Dinorwig, Dyffryn Nantlle, Ffestiniog, Cwm Pennant, Abergynolwyn ac Aberllefenni.

Dyma'r unig enwebiad gan y Deyrnas Unedig eleni, ac os bydd yn llwyddiannus, dyma fydd pedwerydd safle UNESCO Cymru, ynghyd â Thraphont Pontcysyllte, Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon a Chestyll Edward y Cyntaf.

Mae'r llyfr Welsh Slate: Archaeology and History of an Industry gan David Gwyn, archeolegydd diwydiannol o Benygroes, yn olrhain hanes rhai o'r chwareli a'u cymunedau. Yn y gyfrol mae yna luniau trawiadol o'r amodau gwaith yn y chwareli, a gafodd eu cyhoeddi gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Dyma flas o rai o'r lluniau o'r gweithwyr a'r tirwedd:

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Naddwr llechi yn Chwarel y Penrhyn

Image copyright HAWLFRAINT Y goron: CBHC Image caption Chwarelwyr Dorothea, Dyffryn Nantlle

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Pwyllgor chwarelwyr y Penrhyn: arweinydd yr undeb, W. J. Parry (chwith), yn wynebu'r Arglwydd Penrhyn (dde)

Image copyright © Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Melin llawr 5 yn chwarel Llechwedd

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption William John Parry yn arwain ymwelwyr enwog o'r mudiad llafur o amgylch chwarel gydweithredol Pant Dreiniog a'i chyfarpar newydd

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Melin slabiau Ynys y Pandy gyda chwarel Gorsedda yn y cefndir

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Barics y Dre' Newydd yn chwarel Dinorwig

Image copyright Hawfraint y Goron: CBHC Image caption Chwareli Ffestiniog

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Chwareli Dyffryn Nantlle

Image copyright Hawlfraint y Goron: CBHC Image caption Cafodd y llechi eu cludo i farchnadoedd ar hyd a lled y byd o Gei Caernarfon

Cafodd y lluniau yma eu cyhoeddi gan Cymru Fyw yn wreiddiol mewn erthygl ym mis Mai 2015.

