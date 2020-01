Image copyright Google Image caption Fe ddigwyddodd yr ymosodiad honedig ar Apollo Way am tua 22:00 nos Fawrth

Mae dyn o'r Coed Duon wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth wedi i ddyn farw ar ôl ymosodiad honedig yn y dref.

Cafod dyn 33 oed o ardal Rhymni, Sir Caerffili ei gludo i'r ysbyty ddydd Mercher ar ôl dioddef anafiadau difrifol ar Apollo Way.

Dywedodd Heddlu Gwent bod y dyn wedi marw yn yr ysbyty o'i anafiadau.

Mae dyn 32 oed wedi cael ei arestio, gyda'r llu bellach yn trin y farwolaeth fel llofruddiaeth.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn parhau i apelio am wybodaeth, a'u bod yn awyddus i siarad ag unrhyw dystion i'r digwyddiad ar Apollo Way am tua 22:00 nos Fawrth.