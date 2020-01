Ceisiwr lloches i gael aros yng Nghymru

Image copyright HBTSR Image caption Fe ddaeth Otis Bolamu i'r DU yn 2018 ac ymgartrefu yn Abertawe

Mae cefnogwyr ceisiwr lloches o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo, a oedd wedi ymgartrefu yn Abertawe, yn dweud ei fod e wedi cael caniatâd i aros.

Cafodd Otis Bolamu ei roi mewn canolfan gadw yn Llundain ddiwedd y llynedd a chael gwybod mae'r bwriad oedd ei alltudio, cyn cael ei ryddhau ychydig cyn y Nadolig am fod y Swyddfa Gartref yn ystyried ei gais am loches.

Roedd Otis Bolamu yn gweithio i lywodraeth y wlad cyn symud i'r Deyrnas Unedig ar ôl cael gwybod gan ei ffrindiau fod llywodraeth ei wlad yn ei amau o ysbio dros yr wrthblaid yno.

Yn ôl ei gefnogwyr mae ei gais am statws lloches wedi cael ei ganiatáu.

Ers iddo gael ei ryddhau mae Mr Bolamu wedi bod yn gwirfoddoli yng nghangen siop elusen Oxfam yn Abertawe.

Mewn neges ar eu cyfrif Twitter nos Fawrth, dywedodd Mr Bolamu ei fod e yn hynod ddiolchgar ac wedi ei gyffroi.

"Dwi am ddweud diolch yn fawr iawn i bawb am eu caredigrwydd, am ymgyrchu i fy rhyddhau o'r ganolfan gadw", meddai.

"Ac yna, pan ddychwelais (i Abertawe), fe barhaont gyda'u hymgyrch, ac i'm cefnogi i. Fe ddywedon nhw na fydden nhw'n gorffwys, nac yn dathlu, nes fy mod i'n cael statws lloches, a nawr dwi wedi ei dderbyn.

"Fe allwn ni ddathlu nawr."

Yn ôl Oxfam Abertawe fe fyddan nhw'n cael dathliad dydd Iau, pan fydd Otis yn gwirfoddoli nesaf yn y siop.

Nid yw'r Swyddfa Gartref, a oedd yn ystyried cais Mr Bolamu, wedi gwneud sylw ar yr achos.