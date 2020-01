Image copyright Getty Images Image caption Mae Caerdydd ymysg y dinasoedd gwaethaf yn y DU am safon yr aer

Mae disgwyl y bydd codi tâl am ar yrwyr sy'n dod i mewn i ganol Caerdydd yn cael ei gynnwys yng nghynlluniau trafnidiaeth y cyngor am y degawd nesaf.

Y gred yw y bydd papur gwyn Cyngor Caerdydd, sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Mercher, yn cynnwys mwy o fanylion am y gost a ble yn union fydd yr ardal dan sylw.

Llundain a Durham yw'r unig ddinasoedd yn y DU sy'n codi tâl ar yrru i ganol y ddinas ar hyn o bryd, ond mae Birmingham, Manceinion a Chaeredin un ai yn ei ystyried neu wedi ei drafod yn y gorffennol.

Mae ymchwil wedi dangos bod Caerdydd ymysg y dinasoedd gwaethaf yn y DU am safon yr aer.

Mae ymgyrchwyr iechyd a'r amgylchedd wedi galw am godi tâl am ar yrwyr yng Nghaerdydd wrth i bryderon godi am lefel y llygredd aer yn y brifddinas.

Yn ôl adroddiad gafodd ei gomisiynu gan y cyngor, bydd Stryd y Castell yn torri'r uchafswm cyfreithiol ar gyfer lefel y llygredd yn yr aer erbyn 2021 os nad oes cynllun mewn lle i leihau allyriadau gan gerbydau yn y ddinas.

Image copyright Llywodraeth Cymru Image caption Darlun artist o sut mae Cyngor Caerdydd yn gobeithio y bydd Stryd y Castell yn edrych yn y dyfodol

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gymeradwyo cynlluniau gwerth £21m gan Gyngor Caerdydd yr wythnos ddiwethaf i weithredu cyfres o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer.

Mae'r cynlluniau hynny'n cynnwys aildrefnu ffyrdd canol y ddinas, gwneud bysiau a thacsis yn fwy gwyrdd a'i gwneud yn haws i bobl gerdded a seiclo o amgylch y ddinas.

Byddai'n rhaid i unrhyw gynllun i godi tâl ar yrwyr gael caniatâd Lywodraeth Cymru pe bai cabinet Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo'r syniad yn y dyfodol.

Fe wnaeth Cyngor Caerdydd wrthod cynnig am "ardal aer glan" y llynedd - fyddai wedi gweld gyrwyr ceir sy'n rhyddhau llawer o allyriadau yn gorfod talu am yrru i ganol y ddinas.

Ond y gred yw y bydd y papur gwyn yn codi tâl ar yr holl geir petrol a disel sy'n defnyddio canol y ddinas, gyda'r arian fyddai'n cael ei godi yn cael ei wario ar drafnidiaeth gyhoeddus.