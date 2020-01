Image copyright Peter Mountain Image caption Syr Anthony Hopkins a Jonathan Pryce sy'n chwarae rhannau'r Pab Benedict a'r Cardinal Bergoglio, cyn cael ei ddewis i'w olynu fel y Pab Francis

Mae dau actor o Gymru wedi eu henwebu ar gyfer gwobrau'r Oscars 2020.

Mae Jonathan Pryce, sy'n hanu'n wreiddiol o Garmel ger Treffynnon yn Sir y Fflint, wedi ei enwebu yng nghategori'r Actor Gorau am ei ddehongliad o'r Pab Francis yn y ffilm 'The Two Popes'.

Ei gyd-seren yn y ffilm yw Syr Anthony Hopkins, sy'n chwarae rhan y Pab Benedict.

Mae'r actor o Bort Talbot wedi ei enwebu yng nghategori'r Actor Cynorthwyol Gorau.

Hwn yw'r tro cyntaf i Pryce, 72, gael ei enwebu ar gyfer prif seremoni wobrwyo'r diwydiant ffilm, ond mae wedi ennill Tonys ac Oliviers - prif wobrau actio byd y theatr yn y gorffennol.

Mae Syr Anthony wedi ennill y ddelw aur unwaith o'r blaen.

Roedd yn brif actor yn 1992 gyda'i bortread o Hannibal Lecter yn y ffilm 'The Silence of the Lambs'. Hwn yw'r pumed tro iddo gael ei enwebu.

Mae 'The Two Popes', sydd wedi ei chynhyrchu gan Netflix, yn edrych ar y cyfeillgarwch rhwng y Pab Francis a'i ragflaenydd yn y cyfnod yn 2013 pan gafodd arweinyddiaeth yr Eglwys Babyddol ei throsglwyddo i'r gŵr o'r Ariannin.

Bydd seremoni'r Oscars yn cael ei chynnal ar 9 Chwefror yn Los Angeles.