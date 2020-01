Image copyright Getty Images Image caption Bydd Ben Cabango - cyn-ddisgybl Ysgol Plasmawr yng Nghaerdydd - yn gobeithio cychwyn i Abertawe

Bydd dau hen elyn yn mynd benben yn y brifddinas ddydd Sul wrth i Gaerdydd herio Abertawe yn y Bencampwriaeth.

Ond mae'r defnydd o dechnoleg adnabod wynebau ymysg cefnogwyr wedi sbarduno ffrae rhwng dau gomisiynydd yr heddlu yng Nghymru.

Mae Arfon Jones, comisiynydd heddlu a throseddu'r gogledd, yn feirniadol o'r system ddadleuol.

Ond mae wedi ei gyhuddo o "ddefnyddio ei swyddfa i ledaenu gwybodaeth anghywir" gan ei gymar yn ne Cymru, Alun Michael.

Bydd Heddlu De Cymru yn defnyddio'r dechnoleg i adnabod ac atal cefnogwyr sydd wedi'u gwahardd rhag mynychu'r gêm.

I faterion ar y cae, dim ond unwaith mewn 12 gêm mae Caerdydd wedi colli yn y Bencampwriaeth y tymor hwn.

Ond mewn record llawer mwy syfrdanol, does yna'r un o'r ddau glwb wedi ennill y ddwy gêm ddarbi mewn un tymor o'r blaen.

Mae rheolwr Abertawe, Steve Cooper wedi annog ei chwaraewyr i greu hanes - ar ôl iddyn nhw ennill y gêm gyfatebol 1-0 yn Stadiwm Liberty ym mis Hydref.

Image copyright Getty Images Image caption Ben Wilmot sgoriodd y gôl fuddugol i'r Elyrch ym mis Hydref y llynedd

Mae rheolwr Caerdydd, Neil Harris ar y llaw arall yn dweud ei fod wedi gorfod dod â'r sesiwn ymarfer i ben yn gynt na'r arfer ddydd Gwener gan fod y chwaraewyr yn ymarfer yn "rhy galed".

Mae'n ddigon posib y bydd y ddau dîm heb chwaraewyr allweddol ar gyfer y gêm, gyda chwaraewr canol cae Caerdydd, Joe Ralls allan oherwydd anaf i'w law.

Mae amddiffynnwr Abertawe, Mike van der Hoorn yn eisiau i'r ymwelwyr oherwydd anaf i'w ben-glin.

Fel arall, fe all cyn-chwaraewr yr Elyrch, Jazz Richards, wneud ymddangosiad i Gaerdydd, tra bydd y Cymro Cymraeg, Ben Cabango - sydd o'r brifddinas - yn gobeithio chwarae rhan i'r tîm mewn gwyn.

Y mynd a'r dod - a'r aros

Yn ystod yr wythnos fe arwyddodd yr Elyrch ddau chwaraewr ifanc ar fenthyg - yr ymosodwr Rhian Brewster o Lerpwl a'r amddiffynnwr Marc Guehi o Chelsea.

Bu'r ddau yn chwarae o dan reolaeth Cooper pan enillodd Gwpan y Byd Dan-17 gyda Lloegr yn 2017.

Yn y cyfamser, mae'r Adar Gleision wedi rhyddhau'r ymosodwr Gary Madine o'i gytundeb.

Ag yntau wedi costio dros £5m i'r clwb ym mis Ionawr 2018, fe fethodd â chanfod y rhwyd unwaith.

Ond daeth newyddion mwy cadarnhaol gyda'r cyhoeddiad fod Lee Tomlin - sydd wedi bod yn serennu i'r clwb y tymor yma - wedi arwyddo cytundeb newydd gyda'r clwb tan 2022.