Ail-agor cwest i lofruddiaeth Conner Marshall

Image caption Bu farw Conner Marshall mewn ymosodiad ym maes carafanau Bae Trecco yn 2015

Mae cwest i farwolaeth dyn ifanc o'r Barri gafodd ei lofruddio gan droseddwr oedd ar brawf wedi ei ail-agor. Cafodd Conner Marshall, oedd yn 18 oed, ei guro i farwolaeth mewn ymosodiad ym mharc carafannau Trecco Bay ym Mhorthcawl ym mis Mawrth 2015.

Cafodd David Braddon, 26 oed, ei garcharu am ei lofruddio ond fe gafodd y cwest gwreiddiol ei ohirio tra roedd yr achos llys yn cael ei gynnal.

Fore Llun fe amlinellodd y crwner cynorthwyol Nadim Bashir yr hyn oedd wedi digwydd ar y noson pan gafodd Conner Marshall ei lofruddio.

Clywodd y llys fod David Braddon wedi troseddu ar sawl achlysur yn y gorffenol ac roedd yn destun dau orchymyn cymunedol ar y pryd, a hynny am ymosod ar heddwas a bod â chyffuriau yn ei feddiant.

Cyn yr ymosodiad roedd wedi cymeryd cymysgedd o gyffuriau ac alcohol gan gynnwys cocên a Valium.

Roedd yn aros yn y maes carafannau gyda'i gyn-bartner a'i blant pan fu ffrae am gyn-gariad. Cymerodd gyllell o'r gegin gan ddweud ei fod am fynd i chwilio am gyn-gariad ei hen gymar a'i ladd.

Fe gamgymrodd Conner Marshall am y cyn-gariad gan ymosod arno'n giaidd.

Dim meddyginiaeth

Yn ystod ei gyfweliad gyda'r heddlu fe ddywedodd ei fod wedi ei wylltio'n gacwn, gan ddychwelyd i'w garafan gyda gwaed ar ei wyneb. Cyfaddefodd ei fod wedi ymosod ar Conner Marshall gyda pholyn ac yna ei guro cyn ei ddad-wisgo, er mwyn codi cywilydd arno.

Mewn adroddiad gafodd ei ddarllen i'r llys, cafodd Braddon ei asesu fel risg canolig o achosi niwed difrifol i eraill.

Methodd Braddon â mynd i chwe apwyntiad swyddogol cyn y llofruddiaeth, ac roedd wedi rhoi'r gorau i gymryd ei feddyginiaeth.

Clywodd y llys dystiolaeth gan Nadine Marshall, mam Conner. Disgrifiodd sut yr oedd y pedair blynedd ddiwethaf wedi bod yn erchyll iddi, a sut yr oedd hi'n colli derbyn negeseuon testun bob nos ganddo oedd yn dweud "Nos da - caru chi".

Ychwanegodd fod yr holl deulu nawr yn llawn pryder a nerfus am y tasgau dyddiol mwyaf syml yn dilyn llofruddiaeth ei mab.

"Rwy'n teimlo ein bod wedi methu ag amddiffyn Conner," meddai, "ond mae rhoi annibyniaeth i'ch plant wrth iddyn nhw dyfu i fyny mor bwysig ond yn anodd hefyd".

Dywedodd Mrs Marshall fod Conner yn agos iawn at ei deulu ac roedd yn fachgen clen gyda chymeriad gofalgar.

Mae'r cwest yn parhau.