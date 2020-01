Mae drysau gwesty moethus Seiont Manor yn Llanrug ger Caernarfon wedi cau am y tro yn dilyn ffrae bod nifer o weithwyr ddim wedi derbyn eu cyflogau.

Ond dywedodd rheolwr y gwesty, Michael Scahill, fore Sadwrn ei fod yn gobeithio y bydd y gwesty yn ailagor yn gynnar ym mis Chwefror.

Yn gynharach yr wythnos hon cafwyd cadarnhad y bydd y ffrae rhwng cyfarwyddwyr y gwesty ger Caernarfon yn cyrraedd yr Uchel Lys yn ddiweddarach y mis yma.

Ers bron i ddeufis, 'dyw nifer o weithwyr Seiont Manor ddim wedi derbyn eu cyflogau ac mae'r BBC wedi cael ar ddeall bod nifer fach o staff wedi bod yn gweithio yn ddi-dâl yno dros y mis diwethaf.

Mae rhai o gyn-gyfarwyddwyr y cwmni sy'n berchen ar y gwesty yn honni bod cofnodion Tŷ'r Cwmnïau wedi cael eu newid yn anghyfreithlon.

Image caption Arwydd y tu allan i westy Seiont Manor ddydd Sadwrn

Chris Summers oedd prif gogydd gwesty Seiont Manor ger Llanrug, ond mae'n dal i aros am gyflog mis Tachwedd.

Yn gynharach dywedodd wrth y BBC ei fod wedi gorfod dibynnu ar help ariannol gan ei deulu er mwyn ymdopi dros y Nadolig.

Dywedodd: "Mae 'di bod yn really anodd. Mae 'na lot o'r grŵp 'di gorfod visitio foodbanks cwpl o weithiau, lot o'r grŵp wedi gorfod dechrau benefit claims, universal credit."

Mae Mr Summers wedi dod o hyd i waith arall erbyn hyn, ac mae'n disgwyl dechrau ar ei waith ganol y mis.

Wythnos cyn y Nadolig fe ddaeth i'r amlwg bod mwyafrif staff y gwesty yn aros am gyflogau oedd i fod i gael eu talu ar 6 Rhagfyr.

'Cydymdeimlo a'r gweithwyr'

Dyw Tom Hindle, cyfarwyddwr y cwmni sy'n rhedeg y gwesty, ddim wedi ymateb i sawl cais am ymateb ynglŷn â pham bod staff yn dal i aros am eu harian.

Image caption Fe wnaeth y gwesty gau dros dro ddydd Sadwrn

Mewn datganiad ganol yr wythnos fe wnaeth cyfreithwyr ar ran Paul a Rowena Williams, sy' berchen hanner Seiont Manor, gadarnhau y byddan nhw'n mynd i'r Uchel Lys ar 17 Ionawr.

Maen nhw'n honni bod eu henwau wedi cael eu cymryd o gofnodion Tŷ'r Cwmnïau yn anghyfreithlon.

Mae nhw hefyd yn dweud bod eu hepgor nhw o redeg y gwesty wedi bod yn ergyd ariannol i'r cwmni a staff y gwesty, a'u bod nhw'n cydymdeimlo â'r gweithwyr sydd ddim wedi derbyn eu cyflogau.

Yn ystod yr wythnos cafodd Myles Cunliffe, cyfarwyddwr a chyd-berchennog arall y cwmni, gais i ymateb.