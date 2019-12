Mae dyn 63 oed wedi cael ei arestio ac un teithiwr wedi cael anafiadau all beryglu bywyd wedi i fws deulawr daro pont rheilffordd yn Abertawe.

Dywed Heddlu De Cymru bod wyth o bobl wedi cael eu hanafu wedi'r gwrthdrawiad ar Ffordd Castell-nedd ychydig cyn 09:40 ddydd Iau.

Cafodd y person sydd â'r anafiadau gwaethaf ei gludo mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd a saith yn rhagor mewn ambiwlans i Ysbyty Treforys, gan gynnwys un sydd ag anafiadau difrifol.

Mae cwmni bysiau First Cymru wedi dechau ymchwiliad llawn i'r gwrthdrawiad.

Image copyright Wales News Service Image caption Difrod i'r bws yn y twnnel dan y bont reilffordd

Mae'r ffordd yn dal ar gau ac mae'r heddlu'r gofyn i bobl osgoi'r ardal.

Yn ôl Cyngor Abertawe, mae'r digwyddiad yn ardal Hafod wedi arwain at amharu ar wasanaethau trenau, ac mae disgwyl i hynny barhau tan 15:00.

'Pawb mewn sioc'

Dywedodd Andrew Sherrington, Rheolwr Gyfarwyddwr First Cymru: "Gallwn gadarnhau bod un o'n cerbydau ar Wasanaeth 10 rhwng Campws Singleton Prifysgol Abertawe a Champws Y Bae Prifysgol Abertawe wedi bod mewn gwrthdrawiad gyda phont, sydd wedi arwain at anafiadau i nifer o deithwyr.

"Rydym wedi danfon tîm cefnogol yn syth a dechrau ymchwiliad llawn i'r amgylchiadau sydd wedi arwain ar y gwrthdrawiad yma, ac rydym yn helpu Heddlu De Cymru gyda'u hymholiadau.

"Mae pawb yn First Cymru mewn sioc yn sgil y digwyddiad yma ac rydym yn cydymdeimlo o galon gyda'r rhai sydd wedi'u hanafu."

Dywedodd Trafnidiaeth Cymru fod bysiau yn gweithredu yn lle trenau, ac maen nhw hefyd yn gofyn i yrwyr osgoi ardaloedd Ffordd Castell-nedd a Hafod.

Mae nifer o gerbydau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar y safle ger Clwb Cymdeithasol Glandŵr.

Ar wefan Twitter dywedodd Trafnidiaeth Cymru y byddai llai o drenau'n medru rhedeg ar rai leiniau, ac na fyddai'r rhai sydd yn weithredol yn medru stopio yng ngorsaf Abertawe.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth gan ofyn i bobl ffonio 101 a dyfynnu'n cyfeirnod 1900456484