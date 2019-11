Dewi Llwyd: 'Dwi'n teimlo'n gryf am rai pethau'

Image copyright Mei Lewis/Mission Photographic

Ar ôl 21 mlynedd yn arwain y drafodaeth ar raglen banel Pawb a'i Farn, mae'r cyflwynydd Dewi Llwyd yn rhoi'r gorau iddi gan gyflwyno ei raglen olaf yn y gyfres nos Lun, Rhagfyr 2.

Wrth edrych nôl dros ei gyfnod wrth y llyw, cyfnod a ddechreuodd gyda sefydlu Cynulliad Cymru ac sy'n gorffen gyda rhwyg trafodaethau Brexit, mae'n rhannu ei atgofion gyda BBC Cymru Fyw.

"Dwi'n teimlo bod fy nghyfnod i ar y rhaglen wedi dod i ben ac mae'n bryd trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf," meddai Dewi wrth BBC Cymru Fyw.

"Ac efallai bod hwn yn gyfnod cystal a'r un i wneud hynny achos mae'n etholiad cyffredinol tyngedfennol ac fe fydd na gyfnod newydd yn dechrau.

"Mae 21 mlynedd yn ddigon o amser! Ac rydw i ar fin cwblhau 40 mlynedd yn darlledu felly ro'n i'n gweld hwnna fel carreg filltir da er mwyn newid cyfeiriad ychydig."

Beth yw'r pynciau sydd wedi bod o bwys i'r gynulleidfa yng Nghymru dros ei gyfnod gyda Pawb a'i Farn?

"Mae hwnna'n un o'r pethau sy'n fy nharo i'n fwy na dim - cyn tua 2014 doedd Ewrop byth yn destun tafod, doedd o byth yn un o'r cwestiynau oedd yn cael eu codi gan y gynulleidfa, doedd ganddyn nhw ddim diddordeb o gwbl yn y pwnc.

"Dwi ddim yn cofio ei drafod o gwbl yn y 10 i 15 mlynedd cyntaf, ac wedyn yn sydyn iawn mi gawson ni'r addewid o refferendwm [gan David Cameron yn 2013] a dyna'r pwnc sydd yn y pum mlynedd diwethaf wedi tra-arglwyddiaethu... ond yr eironi mawr ydi bod na 10 i 15 mlynedd pan oedd neb eisiau trafod Ewrop, roedd ar waelod yr agenda bob amser a phob math o bynciau eraill yn cael eu trafod; boed yn addysg, yr iaith, iechyd, trafnidiaeth, de a gogledd."

"Mae pobl wedi gwylltio'n lân a dweud y lleiaf - ambell i raglen am Ewrop ydy rhai o'r rhai mwyaf cofiadwy dwi wedi eu gwneud.

Image caption Dewi Llwyd yn 1998

Roedd Dewi yn dilyn yn ôl troed Huw Edwards a chyn hynny, Gwilym Owen, pan ddechreuodd wrth y llyw ar Pawb a'i Farn yn 1998, flwyddyn wedi'r refferendwm datganoli.

Ydy trosglwyddo grym i Gaerdydd wedi newid y drafodaeth yng Nghymru?

"Yn y dechrau roedd na ddadlau tanllyd iawn am ddatganoli a beth oedd ei ffurf, ac i ba raddau roedd na gefnogaeth, wrth gwrs roedd y refferendwm a'r canlyniad wedi bod yn agos iawn.

"Ond wrth i'r Cynulliad ddod i rym ac yn y blynyddoedd dilynol roedd mwy o deimlad o gonsensws ar y panel ac ymhlith y gynulleidfa. Doedden nhw ddim yn flynyddoedd mor danllyd; roedd na deimlad bod pobl yn chwilio am y tir canol.

"Yna wrth gwrs mi gawson ni Brexit a'r holl ddadlau am Ewrop oedd yn golygu bod tymheredd a gwres y dadlau wedi codi yn aruthrol tua diwedd y cyfnod wrth inni fynd i faes gwahanol iawn.

"Dwi'n meddwl mai'r un fwyaf tanllyd ges i erioed oedd y noson cyn pleidlais y refferendwm ar Ewrop. Roedden ni yng Nghaerdydd gyda phanel o dri o blaid, a thri yn erbyn gyda chynulleidfa oedd hefyd wedi ei rhannu'n deg i'r naill ochr a'r llall.

"Mi aeth hi'n flêr iawn a'r gynulleidfa'n gweiddi ... daeth rhywun allan o'r gynulleidfa i ofyn imi daflu rhywun allan o'r stiwdio, oedd yn gwbl amhosib imi ei wneud, roedd Dafydd Wigley ar y panel ac roedden ni'n poeni am ei iechyd roedd o wedi cynhyrfu i'r fath raddau.

"Ond ynghanol y gynulleidfa roedd un o'r bobl sydd wedi llwyddo i gynddeiriogi pobl ar hyd y blynyddoedd sef y Parchedig Ddoctor Felix Aubel: mae ganddo fo'r ddawn arbennig o blesio rhai ond o wylltio llawer yn ogystal."

Y panelwyr mwyaf lliwgar

Ymhlith y panelwyr sydd wedi bod fwyaf lliwgar meddai Dewi mai tri Cheidwadwr, oedd yn llwyddo i wylltio'r gynulleidfa, sef y diweddar Elwyn Jones ("perfformiwr heb ei ail fel panelydd"), y diweddar Rod Richards; a Felix Aubel yn y blynyddoedd diwethaf.

"Mae'n rhaid enwi Hywel Teifi Edwards hefyd oedd yn banelydd tan gamp ac mi roedd o'n gwybod sut i wylltio pobl hefyd.

"Ond petawn i'n gorfod enwi un panelydd mi fuaswn i'n dweud y Dr John Davies, yr hanesydd John Bwlchllan; roedd o mor huawdl, mor wybodus, ond doedd rhywun hefyd byth yn sicr i ba gyfeiriad roedd o'n mynd i fynd. Roeddech chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod beth oedd ei farn o ond mi fyddai o'n gallu mynd i gyfeiriad cwbl annisgwyl ac mi roedd y gynulleidfa wrth eu boddau yn gwrando arno fo'n traethu ac mae'n golled enfawr ar ei ôl o."

Cyfarfod y gynulleidfa yn 'fraint ac anrhydedd'

Ond y fraint fwyaf mae Dewi wedi ei chael gyda'r rhaglen dros y blynyddoedd ydy cwrdd â'r gynulleidfa a dysgu beth sy'n eu poeni nhw, meddai.

"Mynd i gyfarfod cynulleidfaoedd ledled Cymru oedd y peth mwyaf pleserus am wneud Pawb a'i Farn.

"Mae mynd i gyfarfod y gynulleidfa yn fraint ac mae'n anrhydedd hefyd i geisio eu hannog nhw i gyfrannu ac i drafod a thraethu. Maen nhw wedi bod yn barod i wneud hynny ar hyd y blynyddoedd ac mae'n rhaid i mi gyfaddef bod hwnna wedi bod yn bleser digamsyniol, efallai'n un o uchafbwyntiau fy ngyrfa i gyd."

"Mi fyddai'n gweld eu colli nhw. Er bod gen i gydweithwyr ardderchog a phanelwyr campus, cyfarfod y gynulleidfa oedd yn rhoi'r pleser mwya' i mi a theimlo bod rhywun yn rhoi llwyfan iddyn nhw."

Mae'r ffaith fod S4C yn mynd allan at y gynulleidfa yn bwysig, meddai Dewi.

"Ar un adeg roedd 'na ddwsin, pymtheg, o raglenni mewn blwyddyn, roedd hwnna'n gyfnod da ond erbyn hyn rydyn ni lawr i ryw hanner dwsin sydd, mae rhywun yn teimlo, efallai ddim yn ddigon.

"Ar y llaw arall mae'r rhaglen yn dal i fynd, wedyn dyna'r peth i'w groesawu."

Mae na ambell ardal yn fwy parod i gyfrannu a thrafod nag eraill, meddai Dewi gydag Ynys Môn "wastad yn ardal dda i fynd iddi" lle mae pynciau llosg fel ynni niwclear a dyfodol yr Wylfa yn rhannu'r gynulleidfa ac yn annog trafodaeth.

"Mae na ardaloedd ardderchog eraill i lawr yng nghyffiniau Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman Abertawe: ardaloedd yr hen fröydd diwydiannol, lle roedd undebaeth yn gryf o bosib lle roedden nhw'n awyddus i gyfrannu'n gyhoeddus ac wedi hen arfer a gwneud hynny.

"Mae'n braf mynd i'r ardaloedd amaethyddol i glywed barn a chwynion yr amaethwyr hefyd. Roeddan ni'n gwneud hynny mor aml ar un adeg fel y sgwennodd rhywun 'a'i Pawb a'i Ffarm ydi enw'r rhaglen yma?'

Fel cyflwynydd, mae'n rhaid i Dewi Llwyd aros yn ddi-duedd wrth drafod pynciau sy'n gallu bod yn ddadleuol iawn - sut mae'n gwneud hynny os oes ganddo farn bersonol gref am y pwnc dan sylw?

"Dwi yn teimlo'n gryf ynglŷn â rhai pethau ond dwi'n cyflwyno'r rhaglen hon ers 21 mlynedd, ac yn cyflwyno newyddion am bron iawn 40 mlynedd, ac mae'n grefft mae rhywun wedi ei meistroli ar hyd y blynyddoedd," meddai.

"Os ga' i ddefnyddio'r enw Llwyd, mae rhywun yn gweld y llwydni yn aml iawn yn hytrach na'r du neu'r gwyn, mae rhywun yn gweld y tir canol a gwybod sut yn union mae tynnu'r gorau allan o'r naill ochr a'r llall a chanfod gwendidau yn eu dadleuon nhw.

"Wrth gwrs mae gan rhywun farn, er enghraifft ar y Gymraeg a'i dyfodol hi. Mae hynny'n greiddiol i beth mae rhywun wedi i wneud, yn darlledu am 40 mlynedd, felly mae'r Gymraeg yn naturiol yn hollbwysig i mi a dwi'n siŵr fod y gynulleidfa yn cymryd hynny yn gwbl ganiataol.

"Ond o ran y pynciau gwleidyddol mae rywun wedi dysgu i droedio'r tir canol, er efallai wrth fynd yn hŷn fod rhywun yn dyheu am y dyddiau hynny lle mae rhywun wedi rhoi heibio gwaith a chael rhoi barn ar ambell bwnc sydd o bosib yn cythruddo. Ac wrth fynd yn hŷn hefyd, efallai bod rhywun yn mynd ychydig bach yn fwy diamynedd? Ond wedi dweud hynny dwi wedi bod ar delerau arbennig o dda efo gwleidyddion o bob plaid ar hyd y blynyddoedd."

Hefyd o ddiddordeb: