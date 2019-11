Merched Cymru 29-8 Crawshays

Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Paige Randall yn sgorio yn erbyn Crawshays

Cafodd Merched Cymru fuddugoliaeth hawdd o 29-8 wrth wynebu'r tîm sydd ag aelodau o'r pedwar gwlad, Crawshays yng Nglynebwy.

Roedd yna geisiau gan Kayleigh Powell, Paige Randall, Caitin Lewis, Courtney Keight a Molly Kelly a dau drosiad gan Robyn Wilkins.

Fe sgoriodd cyn-gefnwr Cymru, Dyddgu Hywel gais i'r gwrthwynebwyr.

Mae Merched Cymru nawr yn paratoi i herio'r Barbariaid yn Stadiwm Principality Caerdydd ar 30 Tachwedd.

Number eight Siwan Lillicrap retained the Wales Women captaincy after leading wins in Ireland and Scotland so far this autumn.

Dyma oedd gêm gyntaf Merched Clwb Rygbi Crawshays, a gafodd eu hyfforddi gan gyn-gapteiniaid Cymru, Liza Burgess a Rachel Taylor.