Mae Plaid Cymru wedi gwahardd aelod o'r blaid a gymerodd ran yn eu darllediad gwleidyddol wedi honiadau o wrth-Semitiaeth.

Dywed y blaid y byddant yn cynnal ymchwiliad i sylwadau hanesyddol sydd wedi cael eu gwneud gan Sahar Al-Faifi ar y cyfryngau cymdeithasol.

Fe ymddangosodd Al-Faifi yn narllediad gwleidyddol Plaid Cymru ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol ar S4C, BBC Cymru ac ITV Cymru ddydd Iau.

Dywed Plaid Cymru nad ydynt yn "goddef unrhyw ffurf o wrth-Semitiaeth".

Mae cais wedi cael ei wneud i Al-Faifi am sylw ac mae'r negeseuon bellach wedi cael eu dileu.

Yn y darllediad mae hi'n dweud yn Saesneg "Activists, it's us,"gan gyfeirio at slogan Saesneg y Blaid "Wales, it's us."

Ers y darllediad, mae Sahar Al-Faifi wedi cael ei chyhuddo ar y cyfryngau cymdeithasol o wneud sylwadau gwrth-Semitaidd ar Facebook a Twitter rhwng 2012 a 2014.

Dywedodd Plaid Cymru: "Rydyn wedi gweithredu'n syth i wahardd y person dan sylw. Byddwn yn ymchwilio i'r honiadau.

"Dyw Plaid Cymru ddim yn "goddef unrhyw ffurf o wrth-Semitiaeth, hiliaeth nag anoddefgarwch. Mae hynna yn cynnwys y gamdriniaeth ofnadwy y mae'r unigolyn wedi'i dioddef hefyd. Dyw e ddim yn rhan o'r Gymru yr ydym am ei hadeiladu."

Mae Sahar Al-Faifi hefyd wedi ymddangos ar raglenni BBC Cymru yn trafod ei ffydd.

Beirniadu sylwadau

Ddydd Iau fe wnaeth Plaid Cymru drydar llun o Ms Al-Faifi, sy'n gwisg gorchudd wyneb neu niqab, i hybu darllediad Plaid Cymru y noson honno.

Yn ddiweddarach anfonodd Plaid Cymru neges drydar i ddweud eu bod yn condemnio sylwadau a wnaed wedi'r trydariad cyntaf.

"Mae Plaid Cymru," medd y neges, "yn condemnio'r sylwadau i'r trydariad isod. Nid oes croeso i hiliaeth na Islamoffobia.

"Cyd-safwn â Sahar a phob Mwslim yng Nghymru a thu hwnt.

"Mae ein Cymru yn wlad groesawgar, gydradd ac yn gyfoethog yn ei hamrywiaeth. Ni yw Cymru."