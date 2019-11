Etholiad 2019: Canllaw geirfa allweddol

* Tynnu ysgolion o reolaeth awdurdodau lleol, gyda’r cyllid yn dod yn uniongyrchol wrth Lywodraeth Cymru * Gweithio tuag at gysondeb wrth gydnabod cymwysterau addysg technegol ar draws y DU * Cyflwyno dysgu ieithoedd tramor modern mewn ysgolion cynradd * Ystyried graddau cywasgedig sy’n cael eu hastudio dros ddwy flynedd academaidd ac annog twf cyrsiau hyblyg, rhan-amser a chyrsiau dysgu o bell

Llafur

* Ysgolion i barhau o dan reolaeth awdurdodau lleol ac i fod yn ysgolion uwchradd – dim ysgolion gramadeg, academïau nac ysgolion rhydd * Yn lle tablau cynghrair, ysgolion i barhau i gael eu categoreiddio fesul lliw i ddangos a oes angen unrhyw gymorth arnyn nhw * Myfyrwyr o Gymru i barhau i gael grantiau i dalu am gostau byw, gyda benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu * Cafwyd gwared ar TASau dros ddegawd yn ôl o blaid profion eraill * 30 awr o ofal plant am ddim ar gyfer plant tair a phedair oed