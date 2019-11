Image caption Mae Geoffrey Bran yn gwadu llofruddio'i wraig ar 23 Hydref y llynedd

Mae cyfaill arall i ddynes fu farw chwe diwrnod ar ôl ymosodiad honedig mewn siop sglodion yn Sir Gaerfyrddin wedi dweud bod Mavis Bran yn poeni fod ei gŵr yn mynd i'w lladd.

Dywedodd Cerys Elias Davies ei bod hi a Ms Bran wedi dod yn agos gan ei bod hi a'i gŵr yn ymweld â'r Chipoteria ar eu ffordd adref i Dŷ Croes ar ôl bod yn eu carafan yng Ngheredigion.

Roedd hi'n ymwybodol bod Ms Bran yn ofni ei gŵr a'i bod hi wedi ymddiried ynddi fod "Geoff yn gas" a bod y berthynas yn dirywio.

Mae Geoffrey Bran, 71, yn gwadu llofruddio'i wraig, Mavis, 69, ar 23 Hydref y llynedd.

Mae'n gwadu ei fod wedi gwthio neu daflu offer coginio oedd yn dal olew berwedig dros ei wraig yn y Chipoteria yn Hermon.

'Llygad ddu'

Dywedodd Ms Davies bod Ms Bran wedi dweud wrthi fod ei phriodas gyntaf wedi bod yn un llawn trais a'i bod hi "yn mynd trwy'r un peth eto".

"Roedd o mor gas, roedd hi yn ofni am ei bywyd," meddai Ms Davies.

Image copyright Heno Image caption Bu farw Mavis Bran chwe diwrnod wedi iddi gael llosgiadau yn y siop sglodion

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Mr Davies wedi trefnu i raglen S4C, Heno, ffilmio'r siop gan ei bod hi'n meddwl mai'r Chipoteria oedd "y siop sglodion orau yn Sir Gâr".

Dywedodd Ms Davies bod Ms Bran wedi ei ffonio ar 17 Medi'r llynedd yn dweud bod yn rhaid canslo ffilmio gydag S4C "gan fod ganddi lygad ddu".

Ychwanegodd ei bod wedi gofyn iddi: "Fedri di ddim ei guddio 'da cholur?"

"Dyw Geoff ddim yn fodlon i mi ei wneud e," oedd ateb Ms Bran, meddai.

Image copyright Athena Pictures Image caption Cafodd Ms Bran ei llosgi yn y siop sglodion roedd hi'n ei berchen ger ei chartref Hermon

Yn ôl Ms Davies aeth Ms Bran ymlaen i ddweud wrthi: "Cerys, mae gennai ofn Geoff, a dwi'n meddwl ei fod e am fy f*****g lladd i".

Ddoe fe glywodd y rheithgor gan Caroline Morgan, ffrind i'r pâr, oedd wedi gweithio gyda nhw yn siop y Chipoteria ac wedi eu 'nabod ers dros 20 mlynedd.

Dywedodd hi fod perthynas y ddau fel petai wedi dirywio, a bod Ms Bran wedi ei ffonio yn ei dagrau gan ddweud ei fod yn "troi yn gas".

"Roedd hi wedi dweud ei bod hi ofn ei fod e'n mynd i'w lladd hi," meddai Ms Morgan.

Mae Geoffrey Bran yn gwadu llofruddiaeth ac mae'r achos yn parhau.