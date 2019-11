Image copyright Youtube Image caption Roedd Mr McEvoy yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Mawrth

Mae'r heddlu wedi dechrau ymchwiliad i honiadau o recordio cudd ar ôl derbyn gwybodaeth gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Daw ar ôl i'r comisiynydd sy'n delio â chwynion am wleidyddion yng Nghymru ymddiswyddo, gan ddweud bod Aelod Cynulliad wedi recordio ei sgyrsiau cyfrinachol.

Dywedodd Comisiynydd Safonau'r Cynulliad, Syr Roderick Evans, bod sgyrsiau am "faterion cyfrinachol a sensitif" wedi eu recordio'n ddirgel.

Cadarnhaodd yr AC annibynnol Neil McEvoy ei fod wedi recordio Syr Roderick, ac mae'n ei gyhuddo o wneud sylwadau dilornus.

Fe wnaeth Llywydd y Cynulliad alw am archwiliad o'r safle am ddyfeisiau gwrando cudd.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod ymchwiliad wedi dechrau yn dilyn "cyfeiriad gan y Cynulliad Cenedlaethol yn ymwneud â honiadau o recordio cudd".