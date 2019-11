Image copyright Getty Images

Bydd angen gêm arall er mwyn gwahanu Wrecsam a Rochdale yn dilyn gêm gyfartal ddi-sgôr ar y Cae Ras brynhawn Sul.

Am rannau helaeth o'r gêm doedd hi ddim yn amlwg pwy oedd y tîm sy'n chwarae yn Adran Un, ond er y chwarae da gan Wrecsam doedden nhw ddim yn gallu canfod y rhwyd.

Mark Harris gafodd y cyfle gorau i'r tîm cartref, ac fe allai fod wedi selio'r fuddugoliaeth yn y munudau olaf ond i'w ergyd gael ei harbed.

Roedd y ddau dîm yn credu eu bod yn haeddu ciciau o'r smotyn hefyd, ond roedd y dyfarnwr yn anghytuno.