Ar ôl bron i 12 mlynedd a dros 120 o gemau wrth y llyw, mae Warren Gatland yn paratoi am ei gêm olaf fel prif hyfforddwr Cymru.

Dyw'r cylch ddim cweit wedi troi'n llawn - fe ddechreuodd ei deyrnasiad gyda buddugoliaeth annisgwyl yn erbyn Lloegr yn Twickenham, fe fyddai gorffen yn yr un modd yn Yokohama wedi bod yn ddiweddglo tylwyth teg.

Y peth nesa' at hynny byddai curo'i famwlad am y tro cyntaf ond rwy'n ofni bod hynny'n gofyn am fwy o hud a lledrith na mae'r bodau bach yna hyd yn oed yn meddu arno!

Ond beth bynnag fydd yn digwydd yn Tokyo nos Wener fe all Gatland edrych 'nôl ar ei gyfnod yn y swydd gyda balchder mawr.

Tair Camp Lawn, dwy rownd gynderfynol ac un wyth ola' yng Nghwpan y Byd, a hyd yn oed cyrraedd rhif un y byd am sbel fach.

Penstiff neu benderfynol?

Cysondeb a gwneud Cymru'n dîm anodd i'w curo oedd sylfaen athroniaeth Gatland er ei fod e wedi wynebu beirniadaeth bod y rygbi roedd Cymru'n chwarae ar adegau'n rhy unffurf ac anhyblyg.

Ond roedd e'n gwbl ddi-droi'n-ôl, ennill oedd yn bwysig er mwyn magu hyder a gwella - penstiff neu benderfynol?

Pawb a'i farn, ond does dim amau bod parch yn rygbi Cymru wedi'i adfer a'u bod bellach yn gallu cystadlu yn erbyn goreuon y byd.

Mae Tomos Williams, Dillon Lewis ac Adam Beard ymysg y chwaraewyr ifanc sydd wedi sefydlu eu hunain yng ngharfan Cymru

Mae'r gwelliant yn y canlyniadau yn erbyn timau hemisffer y de - ac eithrio Seland Newydd - yn brawf o hynny.

A'r gwaddol mae Gatland yn gadael i Wayne Pivac? Wel, mae 'na bellach gnewyllyn o chwaraewyr sydd wirioneddol yn credu ac wedi dangos eu bod nhw'n gallu ennill gemau tynn, anodd.

Mae'r dycnwch meddyliol yno i fynd gyda'r ffitrwydd ac mae Gatland wedi meithrin haid o chwaraewyr ifanc sydd eisoes wedi cael cryn brofiad ar y lefel rhyngwladol.

Aaron Wainwright, 22 oed, 18 cap. Dillon Lewis, 23 oed, 21 cap. Adam Beard, 23 oed, 19 cap. Tomos Williams, 24 oed, 15 cap - i enwi ond ychydig.

Mae Warren Gatland yn gadael tîm Cymru mewn man llawer cryfach nag oedd e pan gyrhaeddodd e.

Felly diolch Gats a phob hwyl 'nôl yn Waikato.