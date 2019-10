Ateb y Galw: Chisomo Phiri

Image copyright Chisomo Phiri

Chisomo Phiri sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma ar ôl iddi gael ei henwebu gan Catrin Nye yr wythnos diwethaf.

Mae Chisomo yn gweithio â sefydliad Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid Cymru. Pan oedd hi'n swyddog menywod gydag UCM Cymru, enillodd wobr Dewis y Bobl Chwarae Teg 2019 am ei hymgyrch lwyddiannus i roi diwedd ar dlodi mislif yng Nghymru.

Hi oedd Llywydd benywaidd du cyntaf Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Fy atgof cynta' ydi dechrau yn y meithrin a gwneud fy ffrind gorau cynta' (dwi ddim yn cofio'i henw hi nawr...)

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Jesse Macartney! O'n i'n dwli ar ei gân Beautiful Soul.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Mae hyn yn codi gymaint o gywilydd arna i... ond fe 'nes i biso fy hun ar fy stepen drws ffrynt fy hun ac fe welodd fy nghymydog fi wrthi...

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grïo?

Dydd Mawrth yma fel mae'n digwydd. O'n i'n cael diwrnod isel iawn.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Brathu'r croen ar ymylon fy ewinedd - YCHAFI.

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Bae y Tri Chlogwyn yn Abertawe. Dyma fy hoff draeth ac mae'n dod ag atgofion melys yn ôl o'r brifysgol.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Fy noson gyntaf i yn Glastonbury eleni yn gwylio Stormzy.

Image caption Roedd Chisomo yn un o'r miloedd o bobl a wyliodd Stormzy ar y Pyramid Stage yng ngŵyl Glastonbury eleni

Disgrifia dy hun mewn tri gair.

Driven, trugarog, hilarious.

Beth yw dy hoff lyfr neu ffilm?

Hoff lyfr: To Kill a Mockingbird, Harper Lee.

Hoff ffilm: The Shawshank Redemption.

Byw neu farw, gyda phwy fyddet ti'n cael diod. Pam?

'Swn i wrth fy modd yn cael diod gyda Whitney Houston, oherwydd dwi'n meddwl ei bod hi mor ysbrydoledig, ac o'n i wrth fy modd gyda'i cherddoriaeth pan o'n i'n tyfu lan.

Dyweda rywbeth amdanat ti dy hun nad oes yna lawer o bobl yn ei wybod.

'Nes i gyrraedd y rownd teledu o'r rhaglen Junior Apprentice, gydag Alan Sugar.

Image caption Yn anffodus, ni chafodd Chisomo swydd gan Alan Sugar

Ar dy ddiwrnod olaf ar y blaned, beth fyddet ti'n ei wneud?

Byddwn i'n ei dreulio ar y traeth, yn cael BBQ gyda fy ffrindiau agosaf a'n nheulu, yn hel atgofion ac yn gwneud yn siŵr fod pawb yn gwybod gymaint ry'n ni'n caru ein gilydd.

Beth yw dy hoff gân a pham?

Maroon 5, Shiver - mae'n gân ar fy hoff albwm ac mae'r unawd gitâr yn EPIC!

Cwrs cyntaf, prif gwrs a phwdin - beth fyddai'r dewis?

Cwrs cyntaf: Pâté cyw iâr a hwyaden, siytni winwns coch, bara

Prif gwrs: Stêc syrlwyn, chips, saws pupur du

Pwdin: Eton mess

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Michelle Obama

Image copyright The Washington Post Image caption Tybed sut beth fyddai treulio diwrnod yn esgidiau Michelle Obama?