Mae pawb yn mwynhau siarad am y tywydd - ac mae rhai o'n hoff gerddorion yn mwynhau canu am y tywydd hefyd.

Dyma gwis i brofi eich Derek Brockwayrwydd am ganeuon sy'n sôn am dywydd.

Fydd yr haul yn gwenu arnoch chi neu fydd hi'n bwrw glaw yn sobor iawn erbyn y diwedd?

