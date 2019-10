Colofn Ken: "Un gêm ar y tro yw hi"

Mae Cymru ymysg yr wyth olaf yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019. Ffrainc yw'r gwrthwynebwyr i garfan Warren Gatland dydd Sul gyda lle yn y rownd gyn-derfynol yn erbyn De Affrica neu Japan yn y fantol.

Gyda Cymru ond tair buddugoliaeth i ffwrdd o fod yn bencampwyr byd, mae bachwr Cymru a'r Scarlets Ken Owens yn asesu y sefyllfa yn ei golofn ddiweddara':

Yr wyth ola'

Wel mae pethe' bach yn wahanol nawr bo' ni drwodd i'r chwarteri. Gyda'r pedair gêm gynta', ma'r pwyse mlaen i neud yn siŵr bod chi'n perfformio ac yn cael y buddugoliaethau fel bo' chi mas 'ma am fwy na' mis. Mae hi'n grêt bo' ni 'di dod mas o'r grŵp - grŵp caled 'fyd ac yn fwy na 'ny, bo' ni 'di gorffen ar y top.

Ydy, ma'r bocs cyntaf wedi ei dicio a'r targed cynta' wedi ei gyrraedd ond dyma'r dechreuad i ni nawr.

O'n i 'ma pedair blynedd yn ôl gyda nifer o anafiadau cyn y twrnamaint, yn ystod y twrnamaint ac yna gollon ni yn y chwarteri yn erbyn De Affrica gyda chais yn y munudau ola'. 'Odd hwnna'n siom enfawr ond r'yn ni mewn lot gwell lle tro 'ma, a nawr ni'n edrych 'mlaen at gêm enfawr ddydd Sul a gobeithio byddwn ni 'ma tan y diwedd.

2011

Ma' lot o sôn 'di bod am gêm Cymru yn erbyn Ffrainc wyth mlynedd yn ôl. O'n i'n rhan o'r garfan ond o'n i'n gweithio gyda Charlo yn y bocs sylwebu gyda Radio Cymru! 'Odd hi'n gêm od, a wna' i fod yn onest, do'n i ddim cweit yn siŵr a o'dd Sam Warburton yn haeddu cerdyn coch ai peidio.

Image copyright Stu Forster Image caption Tacl enwog Sam Warburton ar asgellwr Ffrainc, Vincent Clerc, a arweiniodd at gerdyn coch i gapten Cymru

Beth o'dd fwya' caled i gymryd odd bo' ni dal yn ddigon da - hyd yn oed gyda 14 dyn ar y cae - i ennill y gêm. Dyna'r siom fwya' ond 'na shwt ma' rygbi yn mynd, ac o'dd Ffrainc yn haeddu mynd i'r ffeinal a bron curo Seland Newydd. Ond fel carfan dy'n ni ddim wedi siarad am hwnna o gwbl.

Ffrainc: 'chi jest byth yn gwybod be' sy'n dod'

Ni bron yn grŵp hollol wahanol - dim ond rhyw dri neu bedwar ohonon ni sy' dal o gwmpas - ond ni wedi cael tipyn o lwyddiant yn erbyn Ffrainc dros y blynydde' dwetha' a ni'n eithaf hyderus yn mynd mewn i'r gêm ddydd Sul.

Gyda Ffrainc, chi jest byth yn gwybod be' sy'n dod - ydy ma' fe'n cliché fi'n gwybod! Gath eu gêm nhw yn erbyn Lloegr ei galw bant felly mae'n galed gwybod pwy ma' nhw'n mynd i bigo o ran tîm! Ond ni jest angen canolbwyntio ar ein hunain, a be' ni'n gallu rheoli.

Oes, ma' sôn bod chaos 'di bod gyda Ffrainc ond ydy hwnna'n rhywbeth newydd?! Ma' nhw'n dîm da iawn, gyda chwaraewyr hynod o dalentog. Ni 'di cael pethe yn digwydd yn y flwyddyn ddiwethaf off y cae, a ma' fe'n gallu dod â thîm at ei gilydd.

Ond ni'n gwybod bod angen i ni ddod â pherfformiad 80 munud at ei gilydd ddydd Sul ac wedyn byddwn ni ddim yn becso lot am Ffrainc!

Image copyright CHRISTOPHE SIMON Image caption Sawl gêm sydd gan Gatland ar ôl wrth y llyw? Bydd y Kiwi yn dychwelyd i Seland Newydd i hyfforddi'r Waikato Chiefs wedi Cwpan y Byd

Gêm ola' Gatland?

Ni ddim 'di siarad am y posibilrwydd taw dyma gêm ola' Warren Gatland o gwbl. Mae Alun Wyn wedi siarad am y cyfle dydd Sul i sicrhau'r hawl i chwarae gêm arall - gêm alle newid ein bywydau ni a chreu hanes.

Ond 'na gyd ni'n siarad amdano fe. Un gêm ar y tro yw hi - does 'na ddim sôn wedi bod am bwy sy'n aros a phwy sy'n mynd.

Tynnu coes Carré

Un peth doniol i rannu 'da chi. Falle bo' chi 'di sylwi ar Rhys Carré y prop yn cario llwy garu o gwmpas y lle gyda fe (gan taw fe yw aelod ifanca'r garfan).

Wel ma' fe wedi colli'r llwy cwpl o weithiau! Cyn y gêm gynta' yn erbyn Georgia, o'dd e'n bedroom fi am dri diwrnod! Nes i guddio fe ond dim fi nath ddwyn e - wir! Nath e ddechrau poeni bo' fe methu ffeindio fe rhyw hanner awr cyn i ni adael ar y bws i fynd i'r cae i whare! Mae e 'di colli fe cwpl o weithiau ond hwnna odd yr hira'! Ma' fe di bod yn eitha da wythnos hyn whare teg!

Image copyright Shaun Botterill Image caption Y prop 21 oed, Rhys Carré, a ymunodd â chlwb Saracens eleni

Cyn mynd, 'wy jest moyn dweud diolch am y gefnogaeth ni 'di cael trwy gydol y gystadleuaeth - ni wir yn gwerthfawrogi.

Croesi bysedd bydda i nôl i neud colofn arall wythnos nesa'!

Ken

