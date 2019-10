Mewn seremoni llawn rhwysg yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd mae goreuon y byd ffilm a theledu yn cael eu gwobrwyo yn seremoni BAFTA Cymru 2019.

Eleni mae ffilm ddogfen sy'n dathlu amrywiaeth cerddoriaeth Gymraeg yn arwain yr enwebiadau.

Mae Anorac wedi cael chwech o enwebiadau, gan gynnwys un i Huw Stephens yn y categori ar gyfer y cyflwynydd gorau ac ef sy'n llywio'r seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd nos Sul.

Image copyright Anorac Image caption Yn Anorac mae Huw Stephens yn mynd ar daith ar draws Cymru gan daflu goleuni ar gantorion a grwpiau dylanwadol

Mae cyfres ddrama S4C Enid a Lucy wedi cael pump o enwebiadau, ac mae nifer o actorion amlwg wedi cyrraedd y rhestrau byrion gan gynnwys Syr Anthony Hopkins, Jodie Whittaker a Michael Sheen.

Image caption Syr Anthony Hopkins yn rhan King Lear gyda'r actores Florence Pugh

Mae Syr Anthony Hopkins wedi ei gynnwys yng nghategori'r actor gorau am ei bortread o'r prif gymeriad yn y ffilm King Lear.

Bydd yn cystadlu yn erbyn Michael Sheen am ei rôl yn y cynhyrchiad Netflix, Apostle - ffilm a gafodd ei saethu yn ne Cymru, ac sydd wedi cael cyfanswm o bedwar o enwebiadau.

Hefyd yn yr un categori mae Matthew Rhys am chwarae rhan Billy Winters yn Death and Nightingales, a'r actor o Fôn, Celyn Jones yn rhan y llofrudd Levi Bellfield yn nrama ITV, Manhunt.

Yn cystadlu yn erbyn Jodie Whittaker - y Dr Who benywaidd cyntaf - am wobr yr actores orau mae Sian Gibson o'r gyfres gomedi Peter Kay's Car Share, Gabrielle Creevey o'r ddrama gomedi In My Skin sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, ac Eiry Thomas am bortreadu Enid yn Enid a Lucy ar S4C.

Image copyright S4C Image caption Dyma'r pumed tro i Eiry Thomas gael ei henwebu yn y categori ar gyfer yr actores orau

Mae Enid a Lucy wedi cael pedwar enwebiad arall, gan gynnwys yn y categori drama deledu, ac mae un o'i sêr, Steffan Cennydd wedi cael enwebiad Torri Trwodd - fel y mae Seren Jones am y rhaglen ddogfen Zimbabwe, Taid a Fi yn olrhain ei thaith gyntaf erioed i famwlad ei mam.

Mae Fflur Dafydd ar restr fer y wobr ar gyfer awduron am y gyfres 35 Awr, gan ymuno ag Andrew Davies am Les Miserables, Owen Sheers am The NHS: To Provide All People, a Russell T Davies am A Very English Scandal.

Ymysg y rhaglenni Cymraeg eraill sydd wedi'u henwebu mae Cynefin a Drych: Chdi, Fi Ac IVF a chynyrchiadau ar gyfer S4C yw'r holl enwebiadau yn y categori rhaglen adloniant sef Cân i Gymru: Dathlu 50, Elis James - Cic Lan Yr Archif, Priodas Pum Mil! a Geraint Thomas: Viva Le Tour.

Eisoes mae enwau enillwyr dwy o wobrau arbennig Bafta Cymru 2019 wedi eu cyhoeddi.

Ddechrau mis Hydref cyhoeddwyd mai Bethan Jones fydd yn derbyn Gwobr Siân Phillips am gyfraniad i deledu a ffilm ryngwladol, tra bod Lynwen Brennan yn cael ei anrhydeddu am gyfraniad rhagorol i'r diwydiant.

Image copyright Bafta Cymru Image caption Bethan Jones a Lynwen Brennan sy'n derbyn gwobrau arbennig Bafta Cymru 2019

Yn ôl cyfarwyddwr BAFTA Cymru, Hannah Raybould mae hi wedi bod yn "flwyddyn wych i gynhyrchu ffilm, teledu a gemau yng Nghymru" gan "arwain at fwy o geisiadau - y nifer fwyaf a gofnodwyd erioed - ar draws ein holl gategorïau crefft, perfformio a chynhyrchu".

Y rhai sydd wedi cael eu henwebu/enillwyr hyd yma:

GWOBR SIÂN PHILLIPS - Bethan Jones

CYFRANIAD EITHRIADOL I DELEDU - Lynwen Brennan

ACTOR

ANTHONY HOPKINS fel King Lear Yn King Lear

CELYN JONES fel Levi Bellfield Yn Manhunt

MATTHEW RHYS fel Billy Winters Yn Death and Nightingales

MICHAEL SHEEN fel Malcolm Howe Yn Apostle

ACTORES

EIRY THOMAS fel Enid yn Enid a Lucy

GABRIELLE CREEVEY fel Bethan Gwyndaf yn In My Skin

JODIE WHITTAKER fel The Doctor yn Doctor Who

SIAN GIBSON fel Kayleigh Kitson yn Peter Kay's Car Share

GWOBR TORRI TRWODD

CAI MORGAN ar gyfer amrywiol

JAMIE JONES ar gyfer Obey

SEREN JONES ar gyfer Zimbabwe, Taid a Fi

STEFFAN CENNYDD ar gyfer Enid a Lucy

RHAGLEN BLANT

CYW A'R GERDDORFA

DEIAN A LOLI A'R FFARWEL

GOING FOR GOLD

PROSIECT Z

DYLUNIO GWISGOEDD

DAWN THOMAS-MONDO ar gyfer Morfydd

DINAH COLLIN ar gyfer Gwen

JANE SPICER ar gyfer Apostle

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL

GRUFFYDD DAVIES ar gyfer Anorac

JAMES HALE ar gyfer Hidden Wales with Will Millard

MEI WILLIAMS ar gyfer The Incurable Optimist

SUZANNE PHILLIPS ar gyfer Andrew Davies: Rewriting the Classics

CYFARWYDDWR: FFUGLEN

JUAN CARLOS MEDINA ar gyfer A Discovery of Witches

LEE HAVEN JONES ar gyfer The Bay

MARC EVANS ar gyfer Manhunt

RHYS POWYS ar gyfer Enid a Lucy

GOLYGU

MADOC ROBERTS ar gyfer Anorac

AL EDWARDS ar gyfer Critical: Inside Intensive Care

ANGHARAD OWEN ar gyfer Enid a Lucy

MALI EVANS ar gyfer Traitors

RHAGLEN ADLONIANT

CÂN I GYMRU: DATHLU'R 50

ELIS JAMES - CIC LAN YR ARCHIF

GERAINT THOMAS: VIVE LE TOUR

PRIODAS PUM MIL

CYFRES FFEITHIOL

THE CRASH DETECTIVES

CYNEFIN

HIDDEN WALES WITH WILL MILLARD

VELINDRE - HOSPITAL OF HOPE

FFILM NODWEDD/DELEDU

ANORAC

LAST SUMMER

PINK WALL

GÊM

CYCLE 28

SUPER STACKER 3

TIME CARNAGE VR

COLUR A GWALLT

Claire Pritchard-Jones ar gyfer Keeping Faith / Un Bore Mercher

Claire Williams ar gyfer Apostle

JAMES SPINKS ar gyfer Morfydd

NEWYDDION A MATERION CYFOES

EIN BYD

THE UNIVERSAL CREDIT CRISIS

Y BYD YN EI LE

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN

ADAM ETHERINGTON ar gyfer Gwen

RINA YANG ar gyfer On The Edge: Through the Gates

RYAN OWEN EDDLESTON ar gyfer The Fight

FFOTOGRAFFIAETH: FFEITHIOL

MEI WILLIAMS ar gyfer The Incurable Optimist

JONI CRAY AND GRUFFYDD DAVIES ar gyfer Anorac

RICHARD HUGHES ar gyfer Secret Life of Farm Animals

CYFLWYNYDD

ADEOLA DEWIS ar gyfer Dock of the Bay

HUW EDWARDS ar gyfer We Will Remember Them

HUW STEPHENS ar gyfer Anorac

WILL MILLARD ar gyfer Hidden Wales with Will Millard

DYLUNIO CYNHYRCHU

ARWEL WYN JONES ar gyfer Doctor Who

CATRIN MEREDYDD ar gyfer Black Mirror: Bandersnatch

JAMES NORTH ar gyfer A Discovery of Witches

THOMAS PEARCE ar gyfer Apostle

FFILM FER

ELEN

GIRL

INVOLUNTARY ACTIVIST

STUFFED

RHAGLEN DDOGFEN SENGL

BEING FRANK: THE CHRIS SIEVEY STORY

CRITICAL: INSIDE INTENSIVE CARE

DRYCH: CHDI, FI AC IVF

PANTOMIME IN PORT TALBOT: BALLS OF STEEL

SAIN

JULES DAVIES ar gyfer Anorac

Y TÎM CYNHYRCHU ar gyfer Cyngerdd Heddwch Berlin

Y TÎM CYNHYRCHU ar gyfer On The Edge: That Girl

EFFEITHIAU ARBENNIG A GWELEDOL

BAIT STUDIO ar gyfer Apostle

PRODUCTION TEAM ar gyfer Doctor Who (The Doctor Falls)

REAL SFX ar gyfer Final Score

DRAMA DELEDU

DOCTOR WHO

ENID A LUCY

IN MY SKIN

ON THE EDGE: THROUGH THE GATES

AWDUR

ANDREW DAVIES ar gyfer Les Miserables

FFLUR DAFYDD ar gyfer 35 Awr

OWEN SHEERS ar gyfer The NHS: To Provide All People

RUSSELL T DAVIES ar gyfer A Very English Scandal