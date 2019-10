Cryfhau cymunedau, creu swyddi a chyfleoedd busnes, a diogelu'r Gymraeg - dyna uchelgais Cyngor Sir Caerfyrddin wrth iddyn nhw lansio eu strategaeth adfywio gwledig.

Mae dros 60% o boblogaeth y sir yn byw mewn ardaloedd gwledig, a bwrdd gweithredol y Cyngor oedd y cyntaf i greu portffolio penodol i gynrychioli materion gwledig.

Bydd y strategaeth yn cael ei chyhoeddi fore Mawrth yng Nghastell Newydd Emlyn.

Bydd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig, yn cyflwyno prif ganfyddiadau ac argymhellion adolygiad a gafodd ei gynnal gan grŵp o sawl plaid.

Mae'r ddogfen Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen yn canolbwyntio ar nifer o themâu:

Gwariant yn yr economi leol;

Tai a Chynllunio;

Bywyd Cymunedol;

Seilwaith Band Eang;

Trafnidiaeth, Y Gymraeg ac Amaethyddiaeth.

Wrth wraidd y strategaeth newydd, mae'r pwyslais ar greu swyddi a chyfleoedd busnes er mwyn i bobl ifanc aros ac ymgartrefu yn Sir Gaerfyrddin.

Yn ôl y cyngor, mae tua 1,000 o bobl ifanc yn gadael y sir bob blwyddyn ar hyn o bryd, a'r gobaith yw eu denu'n ôl, gyda chymhellion i'w cynorthwyo i sefydlu busnesau i gynnal eu hunain a'r economi leol.

Image caption Fe wnaeth Dr Angharad Wyn ddechrau ei gyrfa fel meddyg teulu yng Nghaerdydd

Mae'r Dr Angharad Wyn yn feddyg teulu o dan hyfforddiant, ac wedi dychwelyd i Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar gyda'i theulu ifanc, ar ôl iddi hyfforddi a dechrau ei gyrfa yng Nghaerdydd.

"Fel meddyg teulu dan hyfforddiant, fues i'n lwcus iawn. Odd y broses mor syml, mor rhwydd a phawb mor groesawgar, yn barod i helpu a galluogi hynny i ddigwydd. "

Mae'r ffaith ei bod hi'n medru'r Gymraeg yn hanfodol bwysig, yn ôl Dr Wyn: "Yn barod, trwy weithio yn Sanclêr nawr, mae gymaint o bobol yn dod i mewn sy'n teimlo rhyddhad o allu siarad Cymraeg, a dwi'n teimlo'n falch iawn i fod yn un o'r rheiny sy'n gallu cyfrannu a gwneud y broses honno'n haws iddyn nhw "

'Cyfleoedd gwaith'

Mae Hannah Richards yn astudio BA Perfformio yng Nghaerdydd ac yn un o'r bobl ifainc sydd wedi gadael Sir Gâr am gyfnod. Dyw hi ddim yn hyderus y byddai gwaith iddi yn ei hardal enedigol.

"Yn anffodus , dwi ddim yn meddwl fod yna ddigon o gyfleoedd gwaith yn Sir Gár, yn enwedig os chi'n gwneud perfformio neu drama....Ma' gan Sir Gár Yr Egin ond dyw pawb sydd efo diddordeb mewn drama a pherfformio, 'den ni i gyd fel pobol ifanc ddim yn mynd i allu gweithio yn Yr Egin - dyw hynny ddim yn mynd i fod yn bosib."

Image caption Mae Hannah Richards yn astudio BA Perfformio yng Nghaerdydd

Mae datblygu trefi cefn gwlad hefyd yn un o flaenoriaethau'r strategaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin sef y Fenter Deg Tref Wledig sy'n ymestyn o Lanymddyfri i Sanclêr.

Mae sawl tref bellach wedi colli pob un o'i banciau. Ac yn Sanclêr, mae dwy o brif siopau annibynnol y stryd fawr wedi cau eu drysau yn ddiweddar iawn.

'Dirywio'

Roedd Rhian White yn arfer gweithio ym manc y Midland, pan roedd y dref yn ganolfan fusnes fywiog: "Odd pedwar banc yma bryd hynny, nol yn y 60au/70au a'r pedwar ar agor bob dydd, trwy'r dydd, ac odd mart yma i'r ffermwyr ac odd hi'n dre' brysur iawn, lot o siope bach annibynnol, siope ffrwythe, bara, cig, ac odd hi'n fishi iawn iawn."

Dyw hi ddim yn hyderus fod modd adfywio Sanclêr: "Bydde hynny'n anodd iawn, bydden i'n meddwl achos mae 'di mynd yn rhy bell. Ma' bobol yn mynd i lefydd eraill i siopa ,ma' nhw hefyd yn siopa ar-lein. A dros y blynyddoedd, mae jyst 'di dirywio. Mae'n drist iawn."

Yn ystod lansiad Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen, yng Nghastell Newydd Emlyn, bydd Prif Weithredwr yr awdurdod, Wendy Walters, yn manylu am ymrwymiad y Cyngor i gyd weithio á phartneriaid er mwyn cyflawni'r cynigion i geisio adfywio cymunedau gwledig y sir.