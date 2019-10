Yr artist sy' am ledu'r neges am fyw'n wyrdd

Image copyright Efa Lois Image caption Efa Lois

Mae Efa Lois, yr arlunydd o Aberystwyth, wedi troi ei sylw at faterion amgylcheddol yn ei gwaith celf diweddar. A hithau'n hyfforddi i fod yn bensaer ym Mhrifysgol yn Lerpwl ac yn arbenigo mewn adeiladau eco-gyfeillgar, yma mae hi'n egluro pam ei bod hi wedi cychwyn lledu'r neges am fyw'n wyrdd ar y cyfryngau cymdeithasol.

A oeddech chi'n gwybod, yn ôl elusen Oxfam, bod ôl troed carbon yr holl ddillad newydd sy'n cael eu prynu yn y Deyrnas Unedig bob munud yn fwy na'r hyn fyddai'n cael ei allyru gan gar yn gyrru o amgylch y byd chwe gwaith?

Yn ystod ymgyrch yr elusen honno ym mis Medi, sef #secondhandseptember (ymgyrch yn annog pobl i beidio â phrynu dillad newydd ym mis Medi), fe wnes i feddwl tipyn am sut rydyn ni o dan bwysau i siopa, ac i siopa am ddillad o ansawdd isel wedi eu cynhyrchu o dan amgylchiadau gwael.

Gan nad yw'r dillad hyn yn para'n hir, mae'n creu cylch dieflig ar gyfer y ddaear, ac ar gyfer eich waled.

Image copyright Efa Lois Image caption Mae Efa Lois yn dangos ei gwaith celf ar instagram

Prŷn Rhad, Prŷn Eilwaith

Mae prynu dillad o ansawdd uwch yn golygu fydd yr eitem yna'n treulio amser hir gyda chi, neu bydd yr eitem yn gallu byw bywyd arall gyda rhywun arall, wedi iddo adael eich cwpwrdd dillad chi.

Gallwn ni oll wneud pethau bach er mwyn helpu'r blaned.

Y newid mwyaf dwi wedi ei wneud yw i ddechrau prynu yr hyn sydd angen arnaf yn ail-law. Mae pob dim sydd angen arnom ni eisioes ar y ddaear, ac mae'r syniad fod angen taflu'r pethe defnyddadwy yma i gladdfa sbwriel, er mwyn defnyddio adnoddau prin y byd i gynhyrchu rhywbeth newydd sydd bron yr un peth, yn codi ofn arna'i.

Image copyright Efa Lois Image caption 'Y newid mwyaf dwi wedi ei wneud yw i ddechrau prynu pethau ail-law.'

Mae dyfodol y byd yn ein dwylo ni

Gallwn ni oll wneud ychydig yn fwy i helpu'r blaned, boed hynny'n ceisio prynu'r hyn sydd ei angen arnon ni'n ail-law, trwy brynu cynnyrch lleol, neu trwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, neu gerdded pan fedrwn ni.

Rydym ni'n effeithio ar y byd hwn, boed yn wleidyddol, yn amgylcheddol, neu drwy geisio gwneud pob dydd ychydig yn well i bobl eraill. Mae'r ffordd rydyn ni'n byw yn mygu'r blaned, ac mae angen i'r ffordd rydym ni'n byw newid.

Image copyright Efa Lois Image caption 'Does dim byd arall': Neges Efa Lois

Does dim Byd arall

Mae'n frawychus sylweddoli cymaint o wastraff mae'r ffordd rydyn ni'n byw yn ei gynhyrchu - mae miliwn o boteli plastig yn cael eu prynu o amgylch y byd bob munud.

Dwi'n credu bod angen i ni newid ein hymddygiad o ran y ffordd rydyn ni'n trin y byd, i brynu cymaint o fwyd ac y gallwn ni heb blastig, a phrynu cynnyrch tymhorol a lleol pan fo'n bosib.

Image copyright Efa Lois Image caption Newid ymddygiad: Darn o gelf gan Efa Lois

Newid ymddygiad, nid newid hinsawdd

Dwi'n credu'n gryf y gallwn ni oll wneud pethau bach er mwyn helpu'r blaned - er enghraifft cerdded neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle gyrru i bobman, sicrhau fod gennym ni gwpan coffi neu fotel ddŵr ailddefnyddadwy, a phrynu ein ffrwythau a llysiau yn ddi-blastig pan fo'n bosib.

Gallwn ni brynu dillad, a'r hyn sydd ei angen arnom ni, yn ail-law, a gwneud ymdrech i sichrau nad ydym ni'n gollwng sbwriel unrhywle, unrhywbryd.

Wedi'r cyfan, does dim Byd arall.

