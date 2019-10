Image caption Roedd swyddogion yn defnyddio craen i gael y carcharor i lawr oddi ar do'r carchar

Mae carcharor wnaeth ddringo ar do carchar yng ngogledd Cymru wedi cael ei arwain i lawr gan swyddogion.

Roedd swyddogion mewn gwisg arbennig yn ceisio annog y carcharor i lawr o do Carchar Y Berwyn yn Wrecsam drwy ddefnyddio craen.

Dywedodd llygaid dystion fod y person wedi'i weld ar y to am y tro cyntaf am tua 14:30 ddydd Mawrth.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth y Carchardai eu bod yn "gweithio i ddod â digwyddiad ar uchder i ben".

"Mae amhariad bach wedi digwydd i weddill y carcharorion," meddai.

Fe agorwyd y carchar category C yn 2017.