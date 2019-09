Mae'r corff rheoli pêl-droed, FIFA, wedi gorchymyn Caerdydd i dalu £5.3m (€6m) i Nantes am drosglwyddiad y diweddar chwaraewr, Emiliano Sala.

Mae'r clybiau wedi bod yn dadlau dros y taliad ers marwolaeth yr Archentwr mewn damwain awyren ym mis Ionawr.

Bu farw'r ymosodwr, 28, wrth deithio o Ffrainc i ymuno â'i glwb newydd.

Roedd Caerdydd wedi dadlau na ddylen nhw dalu'r ffi o £15m gan nad oedd Sala yn chwaraewr Caerdydd yn swyddogol pan fu farw.

Mae'r clwb yn dweud y bydd yn "chwilio am eglurder pellach gan FIFA" wedi'r cyhoeddiad.

£5.3m

Cafodd Sala ei gyhoeddi fel chwaraewr newydd Caerdydd ym mis Ionawr.

Roedd yn teithio i Gaerdydd pan blymiodd yr awyren Piper Malibu yr oedd yn teithio ynddi i Fôr Udd ar 21 Ionawr.

Cafodd ei gorff ei ganfod ym mis Chwefror ond dydy'r peilot, David Ibbotson, 59 o Sir Lincoln, erioed wedi ei ddarganfod.

Fe wnaeth Nantes yrru llythyr at Uwch Gynghrair Lloegr ar 5 Chwefror yn hawlio'r cyntaf o dri thaliad o fewn 10 diwrnod.

Roedd yr Adar Gleision yn dadlau nad oedd y trosglwyddiad wedi ei gwblhau gan nad oedd Sala wedi arwyddo cytundeb oedd wedi'i adolygu, ac felly nad oedd wedi ei gofrestru gyda'r Uwch Gynghrair.

Roedd rhaid i banel FIFA benderfynu ar y mater ar ôl i'r clybiau fethu a dod i gytundeb.

Y ffi am Sala oedd yr uchaf erioed i Glwb Pêl-droed Caerdydd ei gytuno am chwaraewr, ac mae'r swm o £5.3m yn cyfateb i'r rhandal cyntaf o'r ffi llawn.

'Cydnabod y penderfyniad'

Dywedodd llefarydd ar ran FIFA bod y swm yn cyfateb i'r "rhandaliad cyntaf sy'n ddyledus yn unol â'r cytundeb".

"Am resymau cyfrinachedd, ni allwn wneud sylw pellach ar hyn o bryd ar randaliadau posib yn y dyfodol nac amodau eraill y cytundeb."

Mewn datganiad, dywedodd CPD Caerdydd bod y clwb yn "cydnabod y penderfyniad a gyhoeddwyd" gan FIFA, ond y byddai'n "chwilio am eglurder pellach gan FIFA ar union ystyr y datganiad er mwyn gwneud penderfyniad deallus am ein camau nesaf".