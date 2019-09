Colofn Ken: Awstralia a record Alun Wyn Jones

Wedi'r fuddugoliaeth yn erbyn Georgia, Awstralia sydd nesaf i Gymru mewn gêm ddylai dod a dŵr i'r dannedd yn Tokyo dydd Sul.

Yr wythnos yma mae bachwr Cymru, Ken Owens yn trafod ei anaf, y gêm yn erbyn y Wallabies a'i argraffiadau o brifddinas Japan.

Pan ges i'r anaf 'na yn erbyn Georgia odd e'n dipyn o sioc rhaid gweud.

Nes i gael yn hunan mewn i safle eitha lletchwith ond unwaith da'th Dr Geoff 'mlaen a mynd trwy'r checks i gyd on i'n eitha' hyderus bod e ddim byd rhy ddifrifol.

O'n i bach yn dost am gwpwl o ddiwnode ond des i drwyddo ymarfer dydd Iau - cwpl o sesiynau dwys ac o'dd e'n ok. Ges i cwpl o texts gan bobl gatre' oedd yn poeni amdana i. Mae'n neis bod pobl yn becso - ond dyna beth yw rygbi ar ddiwedd y dydd, ti'n dod yn gyfarwydd ag anafiadau, a touch wood fyddai'n iawn.

Image copyright Adam Pretty Image caption Ken yn derbyn triniaeth ar y cae yn ystod y fuddugoliaeth yn erbyn Georgia

Ymlaen i Tokyo!

Ni 'di cael croeso gret yn Tokyo. Ni mewn gwesty eitha' mawr - ma' modd mynd ar goll ynddo fe! Sa'i 'di 'neud lot yn y ddinas ei hun eto - fi 'di bod yn gorffwys y droed yn barod at ddydd Sul.

Ond nes i ddala lan 'da ffrind ysgol nos Iau - ni'n nabod ein gilydd ers meithrin a 'nath e roi cwpl o awgrymiadau o llefydd i fynd a be i neud fel y Tokyo Tower a'r Imperial Palace.

Un peth gyda trafeili a bod bant - ma' pawb yn meddwl bod e'n gret gweld y byd, a ni yn cael adege pan ni yn gweld tipyn ond ma lot o hongan abyty a mynd i ymarfer 'fyd.

Alun Wyn Jones a'i record

Ma' Alun Wyn Jones yn teimlo'n browd iawn wy'n siŵr i osod record capiau newydd. I gael 130 o gapiau dros dy wlad... wel, mae e'n sbesial iawn. Mae e 'di bod ar ben ei gêm ers dros ddegawd - i gadw'r motivation, y ffordd mae e'n ymarfer bob sesiwn, y ffordd mae e'n chwarae - ma' fe'n ysbrydoliaeth.

Ma fe'n un o'r goreuon - y gorau i chwarae dros Gymru erioed wy'n credu. Wy'n gwybod bydd e'n dweud taw jest cap arall yw e ond wy'n siŵr bod e'n meddwl lot. Mae fe'n gawr o ddyn.

Image copyright JUAN MABROMATA Image caption Alun Wyn Jones yn ennill ei gap cyntaf yn erbyn yr Ariannin, Puerto Madryn, 11 Mehfin 2006. Yn y llun mae'n taclo'r prop Mario Ledesma, sydd bellach yn brif hyfforddwr ar yr Ariannin

Yr her nesa' - Awstralia

Ni'n ymarfer yn dda nawr cyn Awstralia! Nath y fuddugoliaeth yn yr hydref roi hwb enfawr i'r garfan. Ni'n gwybod pa mor bwysig yw dydd Sul i 'neud yn siŵr byddwn ni'n symud 'mlaen yn y twrnamaint a ni'n edrych 'mlaen at yr her. 'Sdim anafiadau - ma' pawb wedi ymarfer - sy'n grêt. Ni'n gwybod y threat sy 'da nhw yn ardal y dacl a ma' hi'n gêm enfawr.

Colli Cory

O'dd hi'n siom enfawr i Cory bod e ddim 'di dod dros yr anaf i'w goes. O'dd e'n chwaraewr enfawr o ran y garfan - ei arweinyddiaeth e - a o'dd e jest yn anlwcus iawn bod e ddim 'di gwella. Mae Bradley (Davies) wedi dod mas nawr.

Pan gyrhaeddon ni Tokyo, y bore cynta' es i lawr i bwyso mewn fel sy' angen neud, a'r person cynta' glywes i yn y 'stafell frecwast o'dd Bradley - mae'n gymeriad enfawr!

Image copyright David Rogers Image caption Bradley Davies o'r Gweilch, sydd eisioes efo 65 o gapiau, yw'r chwaraewr sydd wedi ei alw i garfan Cymru yn dilyn anaf Cory Hill

Arbrofi â'r bwyd!

Aethon ni mas am Korean bbq y noson o'r blaen lle ti'n coginio bwyd dy hunan ar grill ar ganol y bwrdd. Ti'n pigo'r cig ti moyn a wel... crack on! Odd pawb yn eitha' ceidwadol yn becso am goginio y pysgod a'r calamari rhag ofn bod e ddim cweit 'di coginio yn iawn.

Nath rhai o'r hyfforddwr gael prawns mawr ond odd y chwaraewyr yn cadw at y stec a'r porc... rhag ofn! Sneb 'di marw - so ni 'di neud gwd job o hwnna fi'n credu! All you can eat odd e, a o'dd rhai o'r rheng flaen yn conservative gyda'r bwyta achos bo nhw'n poeni am eu pwyse!

Reit, ymlaen at Awstralia - croesi bysedd! Tan wythnos nesa,

Ken

