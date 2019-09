Mei Gwynedd: 'Dylsa fod miwsig yn hwyl!'

Image caption Mae Mei Gwynedd wedi bod yn aelod o'r bandiau Sibrydion, Big Leaves a Beganifs

Mae'r cerddor Mei Gwynedd wedi bod yn canu, cyfansoddi a pherfformio ers y 1990au, gan gychwyn gyda'r grŵp ysgol Beganifs cyn sefydlu bandiau fel Big Leaves a Sibrydion.

Bu'r cerddor yn siarad ar raglen Richard Rees ar Radio Cymru am ei daith gerddorol.

Criw ifanc o Waunfawr, tu allan i Gaernarfon, oedd Beganifs. Mae'r enw Beganifs yn dod o bobl y Waunfawr yn dweud 'Be ga' i?' Pobl o Waunfawr wastad eisiau rhywbeth am ddim!

Roedd yn gyfnod diddorol yn y sîn gerddoriaeth ac 'oedden ni'n lwcus i allu lledaenu'r gair yn hawdd yn yr ysgol - pan oedden ni'n chwarae 'oedden ni'n mynd â 100 o Gofis y dre draw i Borthmadog am gig.

Image caption Roedd Mei Gwynedd (trydydd o'r dde) yn aelod o'r band ysgol, Beganifs

O Beganifs i Big Leaves

Roedd Beganifs yn gweld bod bandiau eraill yn 'neud yn dda tu allan i Gymru ac oedden ni eisiau gwneud hefyd. Aethon ni i'r Iseldiroedd i chwarae gyda Ffa Coffi Pawb ac Anrhefn a chafon ni'n cyflwyno fel Big Leaves. Nathon ni licio hynny a sticio gyda'r enw.

'Oedden ni fel plant mewn siop da-das.

'Naethon ni sawl trip gyda Catatonia i rai o'r llefydd mawr fel Brixton Academy. Roedd yn rili cyffrous. 'Oedd ein set ni'n hanner Cymraeg a hanner Saesneg. 'Oedden ni'n cael dipyn o stic gan Gymry Cymraeg am hynny ond 'oedden ni'n canu dipyn yn Gymraeg achos 'oedd rhai o'n caneuon gorau ni yn Gymraeg.

Diwedd Big Leaves

Wnaethon ni redeg ein cwrs yn y diwedd. Nath pethe ddim digwydd fel oedden ni eisiau ond gathon ni fynd i America ac Ewrop i chwarae. Dw i'n prowd iawn o'r band.

Image copyright Iolo Penri Image caption Mei Gwynedd gyda Sibrydion yng Ngŵyl y Faenol

Cychwyn Sibrydion

Do'n i erioed wedi ffryntio band ond nes i roi go iddi gyda 'mrawd Osian (Gwynedd) tua 2003, yn fuan ar ôl Big Leaves. Gychwynnon ni Sibrydion ac roedd yn adeg hollol wahanol.

'Oedden ni'n ffeindio'n hunain nôl ar y cychwyn mewn bedroom studio, yn recordio ar laptop rhad. Dyna pam mae stwff buan Sibrydion mor eclectig. 'Oedden ni fel plant mewn siop da-das.

Image copyright Iolo Penri Image caption Rhys Ifans yn perfformio gyda Y Peth yng ngŵyl Green Man

Tuag at ddiwedd Sibrydion o'n i mewn band arall o'r enw Y Peth gyda Rhys Ifans yn canu ac aelodau o'r Furries yn rhan ohoni. Roedd yn gyfnod gwyllt a gwirion a gathon ni chwarae Stadiwm y Mileniwm a chwarae gyda bandiau felOasis.

Roedd 'na 10 ohonan ni ac mi rodd o'n boncyrs a wnaeth o ddim para'n hir. O'n i'n ffrindia efo lot o'r band ac roedd Rhys yn cael gymaint o sylw efo paparazzi yn ei ddilyn o gwmpas.

Pobl ifanc

Tua'r un amser 'nath yr Eisteddfod godi ffôn a gofyn i fi gychwyn gwneud gweithdai gyda phobl ifanc Cymru.

Y syniad oedd bod fi'n rhoi grŵp at ei gilydd i fynd i ysgolion ac i wneud gigs am gyfnod bach a dyna sefydlu Endaf Gremlin.

Image copyright Endaf Gremlin Image caption Grŵp Endaf Gremlin

Mi roedd cychwyn gwneud gweithdai yn wych achos oedd 'na fyd newydd yn dod yn y sîn roc Gymraeg ac roedd hi'n braf cael cydweithio gyda'r bandiau newydd yn dod drwodd.

Dw i'n mwynhau gweithio gyda phob oedran. Gyda phlant mae pob dim yn newydd ac yn gyffrous a dw i wrth fy modd efo hynny.

Dydy chwarae mewn bandiau ddim yn dy gynnal di, hyd yn oed pan ti ar dy orau. Ti'n cael ambell i gig sy'n talu'n dda ond ddim digon o arian i newid bywydau. I wneud bywoliaeth fel cerddor ti'n gorfod gwneud pethau gwahanol. Mae rhaid bod yn agored i gyfleoedd a dw i wedi mwynhau perfformio gyda Geraint Jarman a Elin Fflur yn ddiweddar.

Ysbrydoliaeth

Pan ti'n ifanc mae pob dim yn newydd. Ti'n mynd yn hŷn ac yn sylweddoli ar fwy o bethe o dy amgylch di.

Dylsa fod miwsig yn hwyl! Dw i eisiau i bobl ddeall be' dw i'n canu am - mae'n bwysig fod y cysylltiad yna.

Hefyd o ddiddordeb