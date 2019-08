Lluniau'r Steddfod: Dydd Sadwrn

Oriel luniau o olygfeydd diwrnod olaf yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Wedi'r haul... Roedd y rhagolygon am dywydd garw yn gywir, wrth i law ddisgyn dros nos ac yn ystod y dydd.

Mae Mari, o Ddinbych, wedi darganfod y ffordd ddelfrydol i fynd o gwmpas y Maes, diolch i'w thad.

Dywedodd Tony Wood: "Hwn ydi ei cheffyl hi. Bob tro 'da ni eisiau iddi fynd i mewn, 'da ni'n gofyn os ydi hi eisiau mynd ar gefn y ceffyl - ac mae hi'n deall be' 'da ni'n feddwl.

"Roedda ni wedi meddwl campio neithiwr a heddiw, ond wnawn ni ddim oherwydd y tywydd.

"Rydan ni am fynd i weld Cyw efo'r plant ac i'r Pafiliwn i weld y cystadlaethau - mae Ifan, yr hogyn, wedi bod yn edrych ar y cystadlu ar y teledu felly mae o eisiau mynd yno."

Dydd Sadwrn ydi diwrnod y corau meibion, a gyda 15 yn cystadlu mae angen i bawb fod ar eu gorau.

... sy'n haws dweud na gwneud ar gae Eisteddfod gwlyb a mwdlyd.

Mae'r nerfau yn amlwg wrth i Gôr Meibion y Llannau gael eu galw i'r llwyfan.

Ar ôl canu, cyfle i ymlacio gyda diod sy'n cydweddu'r siwt.

Roedd Llinos Edwards, o Bwll-glas, ger Rhuthun, yn hel atgofion wrth edrych ar waith celf wedi eu gwneud o hen recordiau Cymraeg:

"Roedd gen i un 'Dwi isio bod yn Sais' gan Huw Jones ers talwm. Ella bod o yn yr atic, neu yn nhŷ Mam a Dad o hyd.

"Mae'r plant yma efo fi heddiw. Roedden nhw i fod yn Maes B neithiwr. Roedden nhw'n siomedig bod o wedi ei ganslo, ond fel rhiant roeddwn i'n falch - doedd 'na'm rhaid i fi wneud y penderfyniad a bod yn 'Bad Cop'"

Roedd y tywydd wedi gorfodi Gwydion ap Llyr ac Ifan Rhys, o Lanuwchllyn, i'r Lle Celf gan fod Maes B wedi cau.

"Neshi gysgu mewn adlen mêt neithiwr," meddai Ifan.

"Aetho ni allan i Lanrwst ond os ti ddim mewn yn rhywle cyn 11pm gei di ddiawl o drafferth cael peint.

"Fel arfer fasa ni'n dod ar y Maes yn ystod y dydd, hel criw a mynd i'r bar, ond oherwydd y glaw 'da ni am edrych o gwmpas ambell beth ac wedi dod i fan yma am sbec."

Rhai o aelodau Clocswyr Conwy yn cadw'n brysur - ac yn sych - gefn llwyfan.

Y dewis perffaith o esgidiau ar gyfer unrhyw Eisteddfod.

Ddoe, roedd Buddug Jones yn cael ei hurddo fel aelod newydd o'r Orsedd. Heddiw roedd hi yn ôl ar y Maes yn gwirfoddoli - fel mae hi wedi gwneud ers Eisteddfod Caernarfon yn 1979.

"Roeddwn i mewn bore 'ma am 9am, yn glanhau'r gegin a gwneud paneidiau," meddai. "Am 12 fydda i'n arolygu yn yr ystafell ymgynnull - wedyn nôl i fan yma tan y diwedd - tua 10pm mae'n siŵr.

"Dwi wedi blino erbyn hyn - dwi am aros yn fy ngwely bore fory."

Er gwaetha'r glaw, parhau wnaeth y perfformiad yma ar Lwyfan y Maes gan grŵp o Ysbyty Ifan.

Person dewr iawn ar y Maes...

Yn y Pentref Gwyddoniaeth, roedd posib dianc i fyd arall gyda'r teclynnau yma.

Mae'n ddiwedd wythnos brysur i Gwyn Sion Ifan yn ei stondin lyfrau Awen Meirion:

"Oherwydd cymaint o law dros nos dwi'm yn meddwl gwelwn ni gymaint â hynny o bobl heddiw.

"Mae pethau wedi mynd yn dda iawn drwy'r wythnos o gysidro'r rhagolygon tywydd. Mae'r bobl dal wedi dod allan ac roedd y dyddiau braf yn ystod yr wythnos wedi bod yn help garw i fusnes."

Wrth i'r Eisteddfod ddod i ben, efallai bod y bachgen ifanc yma yn Y Lle Celf yn cyfri'r oriau i'r un nesaf yn barod.

