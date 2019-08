Image caption

Falyri Jenkins, enillydd medal TH Parry-Williams yn dathlu gyda'i hŵyr Tal, oedd hefyd ar y llwyfan gyda hi yn ystod y seremoni brynhawn Llun // Falyri Jenkins celebrates with her grandson Tal after winning the TH Parry-Williams medal, presented annually to an individual who has contributed widely within their local community with a particular emphasis on working with young people.