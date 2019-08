Canlyniadau cystadlaethau cyfansoddi // Results of the composition competitions

Holl ganlyniadau cystadlaethau cyfansoddi'r wythnos.

All the results from the week's composition competitions.

Emyn-dôn (87) / Hymn (87)

Ilid Anne

Trefniant o gân Gymraeg gyfoes i gôr (88) / Arrangement of a contemporary Welsh song for a choir (88)

Nia Wyn Jones

Trefniant digyfeiliant o alaw ar gyfer ensemble lleisiol (89) / Unaccompanied arrangement for a vocal ensemble (89)

Geraint Davies

Cyfansoddiad ar gyfer un offeryn (90) / Composition for one instrument (90)

Gareth Olubunmi Hughes

Dau gyfansoddiad gwrthgyferbyniol - 16 ac o dan 19 oed (91) / Two contrasting compositions - 16 and under 19 years (91)

Gwydion Powel Rhys

Tlws Sbardun (92) / Sbardun Prize (92)

Rhydian Meilir Pughe

Trosi i'r Gymraeg (120) / Translation into Welsh (120)

Ffion Gwen Williams

Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol (121) / Two contrasting monologues (121)

Dewin Wyn Williams

Cyfansoddi drama radio (122) / Radio drama (122)

Griffith Richard Williams

Ffilm fer ar unrhyw ffurf ddigidol (123) / Short film (123)

Ben Gregory

Cyfansoddi sgets gomedi (124) / Comedy sketch (124)

Dewi Lewis

Y Gadair (Dysgwyr) (132) / Chair (Learners)

Wendy Evans

Y Tlws Rhyddiaith (Dysgwyr) (133) / Prose Medal (Learners) (133)

Cathy Green

Llythyr Cais (Dysgwyr) (134) / Application Letter (Learners) (134)

Julia Pearce

Fy hoff olygfa (Dysgwyr) (135) / My favourite scene (Learners) (135)

Bob Dennison

Blog: Ar daith (Dysgwyr) (136) / Blog (Learners) (136)

Anne Rayment

Sgwrs grŵp WhatsApp neu Messenger ar ôl noson allan (Dysgwyr) (137) / A group chat on WhatsApp or Messenger after a night out (Learners) (137)

Kathy Sleigh

Blog fideo: Fy ardal (Dysgwyr) (138) / Video blog (Learners) (138)

E'zzati Ariffin

Tudalen flaen papur newydd yn y flwyddyn 2050 (Dysgwyr) (139) / Front page of a newspaper in the year 2050 (Learners) (139)

Grŵp Jeni Harris

Englyn: Cymwynas (159) / Englyn verse (159)

Geraint Roberts

Englyn crafog: Clown (160) / Scathing englyn verse (160)

Tudur Dylan Jones

Telyneg: Wedi'r llanw (161) / Telyneg poem (161)

Dai Rees Davies

Cywydd: Pont (162) / Cywydd poem (162)

Elin Meek

Soned: Paent (163) / Sonnet (163)

John Meurig Edwards

Cerdd wedi ei llunio o chwe phennill telyn: Lleisiau (164) / Poem of six verses (164)

Dafydd Jones

Chwe Thriban: Chwe esgus (165) / Six triplet verses (165)

Vivian Parry Williams

Hir a Thoddaid: Marchnad (166) / Hir a thoddaid poem (166)

Iwan Bryn James

Chwe Englyn Milwr: Cribau (167) / Six englyn milwr verses (167)

Geraint Roberts

Ysgoloriaeth Fentora Emyr Feddyg (173) / Emyr Feddyg Mentoring Scholarship (173)

Wil Parry

Gwobr Stori Fer Tony Bianchi: Anrheg (174) / The Tony Bianchi Short Story Prize (174)

Geraint Lewis

Llên Micro: Saith diwrnod (175) / Micro literature (175)

Iona Evans

Ysgrif: Tynfa (176) / Essay (176)

Manon Wynn Davies

Dilyniant o negeseuon ar unrhyw gyfrwng cymdeithasol geiriol (178) / A series of messages on social media (178)

Rebeca Roberts

Portread: Hoelen wyth (179) / Portrait (179)

Roger Kite

Araith: Y drwg yn y caws (179) / Lecture (179)

Aled Gwyn Jôb

Llythyr achwyn: Agored (181) / Letter of complaint (181)

Huw Evans

Erthygl: Cyfoeth cudd bro'r Eisteddfod (182) / Article (182)

Gari Wyn Jones

Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn yr Ariannin (184) / Competition for those who have lived in Patagonia for all their lives and who still live in Argentina (184)

Alwen Green

