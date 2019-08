Canlyniadau Nos Wener 9 Awst // Results for Friday evening 9 August

Holl ganlyniadau Nos Wener 9 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 9August and clips of the competitions.

Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (29) / Mixed choir with no fewer than 20 members (29)

1. Côr CF1

2 Côr Capel Cymreig y Boro

3. Côr Dre

Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor25 oed a throsodd (41) / Mezzo-Soprano/Contralto/Counter-tenor Solo over 25 years (41)

1. Kathryn Nash

2. Angharad Rowlands

3. Rhian Dafydd

Unawd Tenor 25 oed a throsodd (42) / Tenor Solo over 25 years (42)

1. Aled Wyn Thomas

2. Arfon Rhys Griffiths

3. Efan Williams

Canlyniadau dydd Gwener // Results for Friday

