Canlyniadau Dydd Mercher 7 Awst // Results for Wednesday 7 August

Holl ganlyniadau Dydd Mercher 7 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday 7 August and clips of the competitions.

Seremoni'r Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Seremoni'r Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Rhiannon Ifans

Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed (72) / Instumental Blue Riband 16 and under 19 years (72)

Ellis Thomas

Ellis Thomas

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (20) / Cerdd Dant Duet 21 years and over (20)

Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd (20) / Cerdd Dant Duet 21 years and over (20)

1. Elis Jones a Sion Eilir

2. Rhian a Rhonwen

3. Carwyn a Dylan

Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed (49) / Soprano Solo 19 and under 25 years (49)

Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed (49) / Soprano Solo 19 and under 25 years (49)

1. Sara Davies

2. Lisa Dafydd

3. Tesni Jones

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd (99) / Boys' Solo Step Dance over 18 years (99)

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 18 oed a throsodd (99) / Boys' Solo Step Dance over 18 years

1. Daniel Calan Jones

2. Elwyn Williams

Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed throsodd (98) / Girls' Solo Step Dance over 18 years (98)

Dawns Stepio Unigol i Ferched 18 oed throsodd (98) / Girls' Solo Step Dance over 18 years (98)

1. Enlli Parri

2. Cadi Evans

3. Lleucu Parri

Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed (51) / Tenor Solo 19 and under 25 years (51)

Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed (51) / Tenor Solo 19 and under 25 years (51)

1. Rhydian Jenkins,

2. Dafydd Jones

3. Elis Jones

Tlws y Cerddor / Musician's Medal

Does neb yn deilwng o Dlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 / The judges decided that the award would not be given this year as the standard required wasn't met by the contestants.

Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (33) / Youth Choir under 25 years and with no fewer than 20 members (33)

Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer (33)

1. Côr Ieuenctid Môn

2. Côr Cytgan Clwyd

3. Côr Ysgol Dyffryn Conwy

Deuawd Offerynnol Agored (64) / Open Instrumental Duet (64)

Deuawd Offerynnol Agored (64) / Open Instrumental Duet (64)

1. Harry a Heledd

2. Angharad a Mariel

3. Rachel a Huw

Llefaru/Cyflwyno Darn Digri Agored (150) / Open Humorous Recitation/Presentation (150)

Llefaru/Cyflwyno Darn Digri Agored (150) / Open Humorous Recitation/Presentation (150)

1. Lisa Erin Owen

2. Robert Douglas Owen

