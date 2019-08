Canlyniadau Dydd Llun 5 Awst // Results for Monday 5 August

Holl ganlyniadau Dydd Llun 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Monday 5 August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 25 years up to 20 members (3)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer / Folk song party under 25 years up to 20

1. Aelwyd Chwilog

2. Criw'r Creuddyn

Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed (59) / Girls' Solo 12 and under 16 years (59)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed (59) / Girls' Solo 12 and under 16 years (59)

1. Lois Wyn

2. Lili Mohammad

3. Lea Morus Williams

Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed (60) / Boys' Solo 12 and under 16 years (60)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed (60) / Boys' Solo 12 and under 16 years (60)

1. Ynyr Lewys Rogers

2. Twm Tudor

3. Morgan Gray Frazer

Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed (6) / Folk Song Solo 12 and under 16 years (6)

1. Osian Trefor Hughes

2. Beca Haf Stuart

3. Tomi Llywelyn

Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed (24) / Cerdd Dant Solo 12 and under 16 years (24)

Llefaru Unigol 12 ac o dan 16 oed (153) / Solo Recitation 12 and under 16 years (153)

Monolog i rai 16 ac o dan 19 oed (116) / Monologue 16 and under 19 years (116)

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (79) / Instrumental Blue Riband under 16 years (79)

Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer (18) / Cerdd Dant Party under 25 up to 20 members (18)

Unawd i Fechgyn 16 ac o dan 19 oed (58) / Boys' Solo 16 and under 19 years (58)

Unawd i Ferched 16 ac o dan 19 oed (57) / Girls' Solo 16 and under 19 years (57)

Llefaru Unigol 16 ac o dan 21 oed (152) / Solo Recitation 16 and under 21 years (152)

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst // More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw