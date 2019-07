Image copyright Llun teulu Image caption Mae Heddlu De Cymru'n credu efallai bod "rhywun wedi cymryd mantais" o Richard Andrews

Mae Heddlu De Cymru'n dweud eu bod nawr yn trin marwolaeth dyn gafodd ei ddarganfod ar lannau afon Nedd y llynedd fel achos o lofruddiaeth.

Daeth adroddiadau ym mis Ionawr 2018 fod Richard Andrews, 49 oed o ardal Melyn yng Nghastell-nedd, ar goll, ond nid oedd wedi'i weld ers 16 Medi 2017.

Daeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'w gorff ar lannau afon Nedd yn Sgiwen ar 29 Medi 2018.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Darren George bod "yr amgylchiadau o amgylch marwolaeth Richard wedi cael eu hymchwilio'n drwyadl ac rydyn ni nawr yn amau ei fod wedi'i lofruddio".

"Roedd Richard yn unigolyn bregus ac rwy'n credu efallai bod rhywun wedi cymryd mantais ohono," meddai.

Gwobr o £10,000

Ychwanegodd bod y llu yn credu fod Mr Andrews wedi bod mewn cysylltiad â gwerthwyr cyffuriau o ardal Lerpwl, oedd yn gweithredu yn ne Cymru, cyn iddo ddiflannu.

Mae'r llu yn apelio am gymorth cymunedau Castell-nedd a Llansawel i geisio sefydlu'r hyn a ddigwyddodd i Mr Andrews.

Mae elusen Taclo'r Tacle'n cynnig gwobr o hyd at £10,000 am wybodaeth sy'n arwain at ddedfrydu'r rhai a oedd gyfrifol am y farwolaeth.