Canlyniadau Dydd Sadwrn 3 Awst // Results for Saturday 3 August

Holl ganlyniadau Dydd Sadwrn 3 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 3 August and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (15) / Brass Bands Section 4 (15)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Bandiau Pres Dosbarth 4 (15) / Brass Bands Section 4 (15)

1. Seindorf Beaumaris

2. Band Pres Porthaethwy

3. Band Tref Llandudno

Bandiau Pres Dosbarth 3 (14) / Brass Bands Section 3 (14)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Bandiau Pres Dosbarth 3 (14) / Brass Bands Section 3 (14)

1. Band Pres RAF Sain Tathan

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34) / Choral Competition (34)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (34) / Choral Competition (34)

1. Côr Dre

2. Adlais

3. Côr Alaw

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd (107) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance for those aged 12 and over (107)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd 12 oed a throsodd (107) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance 12 and over (107)

1. Charlie Lindsay

2. Efa Rhodd Williams

3. Caitlin Boyle

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd o dan 12 oed (108) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance for those under 12 (108)

1. Jodie Garlick

2. Mia Fflur Owen-Hughes

3. Lowri Williams

Bandiau Pres Dosbarth 2 (13) / Brass Bands Section 2 (13)

Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp dros 4 mewn nifer (105) /Group Creative/Modern Dance (105)

Unawd o dan 12 oed (61) / Solo under 12 years (61)

Llefaru Unigol dan 12 oed (154) / Solo Recitation under 12 years (154)

Ensemble Lleisiol Agored 3 - 6 mewn nifer (38) / Open Vocal Ensemble, 3 - 6 members (38)

Dawns Aml-gyfrwng i Bâr neu Driawd mewn unrhyw arddull (106) / Multi-disciplinaryDance for Pair or Trio in any genre (106)

Monolog 12 ac o dan 16 oed (117) / Monologue 12 and under 16 (117)

Enillwyr prif gystadlaethau'r adran Celfyddydau Gweledol / Winners of the main Visual Arts competitions

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / Gold Medal for Fine Arts

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / Gold Medal for Craft and Design

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / Gold Medal for Architecture

Mwy o gynnwys Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst // More from the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw