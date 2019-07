Ymosodiad Abertawe: Heddlu'n cyhuddo dyn

Image caption Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r Stryd Fawr am tua 15:10 ddydd Iau

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod wedi cyhuddo dyn 61 oed o achosi niwed corfforol difrifol yn dilyn digwyddiad yn Abertawe ddydd Iau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Stryd Fawr, Abertawe am tua 15:10.

Mae Colin Thomas Payne wedi ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ddydd Llun.

Mae dyn 21 oed a menyw 50 oed gafodd eu harestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad, wedi'u rhyddhau dan ymchwiliad.

Fe gafodd un dyn 54 oed ei gludo i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd gan yr Ambiwlans Awyr wedi'r ymosodiad ac mae'n parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd, Matt Davies o'r llu: "Rydym yn ddiolchgar i'r cyhoedd am eu cymorth ac rydym yn parhau i apelio i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu."