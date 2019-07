Mae dyn o Ynys Môn wedi cyfaddef cymryd 30 pâr o ddillad isaf a'u cuddio o amgylch cartref tenant ei dad.

Fe gafodd Geraint Siddall, 33 oed, ei ddal ar gamera yn mynd fewn i gartref Lisa Roberts a chymryd dillad isaf o'i ystafell wely.

Dywedodd Ms Roberts, sydd bellach wedi symud allan, fod y digwyddiad wedi gwneud iddi deimlo'n "ofidus" ac yn "swp sâl".

Mae Siddall wedi derbyn wyth wythnos o garchar wedi'i ohirio gan ynadon yng Nghaernarfon.

'Dim eglurhad'

Fe orfodwyd y ffermwr o Niwbwrch i dalu £200 o gostau ac fe dderbyniodd orchymun atal troseddol sy'n para dwy flynedd.

Dywedodd Diane Williams ar gyfer yr erlyniad wrth yr ynadon cyn y ddedfryd y dylid ystyried "natur sinister y drosedd a'r effaith ar y dioddefwr".

Dywedodd Richard Williams ar gyfer yr amddiffyniad "Does ganddo ddim eglurhad rhesymol am ei ymddygiad. Does ganddo ddim obsesiwn gyda'r dioddefwr.

"Mae'n gwerthfawrogi fod hyn wedi bod yn brofiad hynod o frawychus. Mae'n ymddiheuro am hynny," meddai.