Image copyright BBC Wales Image caption Mae Elliot yn ystyried ei hun yn ddyn ers yn 16 oed ac yn cymryd testosteron ers yn 19 oed

Mae rheolwyr siop goffi yng Nghaerdydd yn dweud na fydd ymatebion beirniadol i neges Facebook yn eu hatal rhag cefnogi apêl gweithiwr trawsrywiol am gymorth ariannol i gael llawdriniaeth.

Roedd rhai o'r bobl oedd wedi ymateb yn cyhuddo Penylan Pantry o hybu "llurgunio'r corff" trwy rannu apêl ymgyrch dorfol Elliot Comanescu am gyfraniadau at lawdriniaeth breifat i gael mastectomi dwbl.

Dywed Elliot, 21, ei fod wedi cael sesiynau cwnsela cyn penderfynu cael llawdriniaeth a bod yr ymateb ar y cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn sioc.

Roedd rhai'n gwrthod derbyn mai fel dyn y mae Elliot yn gweld ei hun, gan ei annog i gael seicotherapi.

Mae'r caffi erbyn hyn wedi dileu'r sylwadau, a thanlinellu eu cefnogaeth iddo.

Dywedodd rheolwr y caffi: "Rydym yn sefyll gydag Elliot a byddem yn parhau i'w gefnogi a'i garu. Rydym yn derbyn bod pobl â barnau gwahanol, ond nid llwyfan i drafod mo hwn."

'Ideolegau radical'

Mae Elliot yn cymryd testosteron ers yn 19 oed ac yn dweud y byddai mastectomi dwbl yn ei "ryddhau".

Wedi cyfnod ar restr aros y GIG fe benderfynodd geisio cael llawdriniaeth breifat a dechrau apêl ariannu torfol ym mis Ionawr.

Mae angen cyfanswm o £6,500 ac mae'n apelio am help i godi £4,000.

Dywedodd ei fod wedi rhannu'r neges ar dudalen Facebook y caffi "gyda chaniatâd y rheolwr".

"Roedd popeth yn bositif i gychwyn, am ryw wythnos, ac yna fe wnaeth sylwadau negyddol ddechrau cyrraedd."

Roedd yna negeseuon yn awgrymu bod Elliot angen "seicotherapi" a bod y llawdriniaeth yn fath o "lurgunio".

Fe wnaeth un ddisgrifio therapyddion sy'n delio â phobl sydd eisiau newid eu rhyw fel "troseddwyr".

Dywedodd Elliot: "Dydw i ddim yn deall sut gall y bobl sy'n rhoi'r sylwadau fod ag ideolegau mor radical am bobl trans."

Image caption Mae llawdriniaeth i newid rhyw yn "ddi-droi'n ôl" medd Jeni Harvey, a anerchodd gyfarfod ymgyrchwyr yn erbyn newid y gyfraith ar gydnabod rhywedd

Y llynedd roedd yna brotest yng Nghaerdydd yn erbyn cyfarfod o'r grŵp A Woman's Place UK, sy'n ymgyrchu yn erbyn newid y gyfraith ar gydnabod rhywedd.

Yn ôl un a anerchodd y cyfarfod hwnnw, Jeni Harvey, mae yna bryder bod yna "frys i gael llawdriniaeth pan yr hyn sydd angen mewn gwirionedd yw archwilio'r rhesymau pam fod merched ifanc yn anesmwyth ynghylch eu rhywedd.

"Mae'r llawdriniaeth yn ddi-droi'n ôl. Petae yna newid meddwl yn y dyfodol, mae'n amhosib gwneud dim. Dyw bronnau ddim yn tyfu'n ôl."

Ond mae Elliot yn mynnu nad oes posibilrwydd y bydd yn difaru cael llawdriniaeth.

"Rydw i wedi cael lot o gwnsela a meddwl yn galed am y peth... fy mhenderfyniad i yw e yn y pen draw."

Dylanwad cymdeithas

Mae Clinig Rhywedd gyntaf Cymru yn agor ym mis Medi yn Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd

Ar hyn o bryd mae pobl yn gorfod mynd i glinig yn Llundain, ac mae'r nifer sy'n cael eu cyfeirio yno o Gymru wedi bron â threblu yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Yn ôl Ms Harvey, mae merched ifanc yn cael eu dylanwadu i newid eu rhyw gan fod cymdeithas yn llawn delweddau sy'n rhywioli merched, ond mae yna ffactorau eraill, medd Cynghrair Cydraddoldeb Cymru.

Dywedodd llefarydd bod pobl traws yn "fwy gweledol o fewn cymdeithas ac yn y cyfryngau ac mae mwy o wybodaeth bod yna gefnogaeth ar eu cyfer."