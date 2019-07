Lluniau: Pwy yw'r protestwyr yng nghanol Caerdydd?

Image caption

Hannah Willwood o Lanberis yn canu. "Cysylltodd rhywun efo fi i weld a fyswn i'n hoffi cymryd rhan fel perfformiwr cerddoriaeth neu adloniant. Os wyt ti isio cymryd rhan, cei gymryd rhan. Does dim arweinydd fel petai. Mae pawb yn gwneud be' maen nhw'n gallu ei wneud"