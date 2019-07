Meic Stevens yn gwadu sylwadau hiliol

Image copyright Iolo Penri Image caption Meic Stevens yn perfformio yn ystod Gŵyl Arall

Mae'r canwr Meic Stevens wedi dweud wrth Cymru Fyw ei fod yn ystyried rhoi'r gorau i ganu yn Gymraeg gan ddweud ei fod wedi cael loes ar ôl honiadau ei fod wedi gwneud sylwadau hiliol mewn gig yng Nghaernarfon dros y penwythnos

Roedd sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol yn nodi bod y canwr wedi gwneud sylw am niferoedd Mwslemiaid ar fws yng Nghaerdydd - a bod rhai pobl wedi cerdded allan o'r cyngerdd.

Ddydd Mawrth dywedodd Mr Stevens, oedd yn perfformio yn ystod Gŵyl Arall, ddydd Sul, fod unrhyw un sy'n ei nabod "yn gwybod nad yw'n hiliol.

"Dwi mor flin, dwi'n ystyried stopio canu yn Gymraeg.

"Mae gen i rai [gigs] yn dod lan yn Nolgellau a'r Steddfod, ond dwi'n meddwl am beidio mynd os taw fel hyn mae pobl yn meddwl amdana i."

"Y cwbwl nes i oedd dweud mod i wedi pigo lan fy wyres ar y bys yng Nghaerdydd, a bo fi'n rhyfeddu bod cymaint o Fwslemiaid ar y bys - wedes i ddim byd cas na hiliol amdanyn nhw," meddai.

"Nes i bendant ddim dweud unrhyw beth amdanyn nhw yn dod i Gaernarfon.

"Dyw'r bobl yma sy'n cwyno ddim yn cofio pan o'n i'n neud gigs i Rock Against Racism nôl yn y 70au a'r 80au - mae'r peth yn dwp!

Roedd sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol yn nodi fod sylwadau'r canwr yn hiliol, a nodwyd fod rhai wedi cerdded allan a bod "pobl yn teimlo yn anesmwyth".

Ychwanegodd Mr Stevens: "Pan weles i rhywbeth ar Facebook, nes i ofyn i Mark, oedd yn chwarae bâs gyda fi dydd Sadwrn, os o'n i wedi dweud rhywbeth drwg, a wedodd e bo fi ddim wedi 'neud unrhyw beth yn wrong."

Image caption Mae Meic Stevens wedi recordio a pherfformio yn y ddwy iaith ers degawdau

Beth am y trefnwyr?

Dywedodd llefarydd ar ran Gŵyl Arall Caernarfon, gŵyl oedd yn cynnwys 47 o ddigwyddiadau mewn amrywiol leoliadau yn y dref:

"Cafwyd sawl trafodaeth a pherfformiad difyr ar amrywiol bynciau dros y penwythnos, ac mae'n hynod siomedig fod y wasg wedi penderfynu canolbwyntio'u sylw ar ddim ond un digwyddiad.

"Fel trefnwyr, nid yw'r hyn a fynegir o'r llwyfannau yn adlewyrchu barn yr Ŵyl, ac felly ni fyddai'n briodol i ni ymateb ymhellach."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd nad oeddynt yn ymchwilio gan nad oeddynt wedi cael unrhyw gwynion am Droseddau Casineb yn ystod yr ŵyl.