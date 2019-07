Image caption Mae'r Eisteddfod yn dweud bod miloedd wedi ymweld â'r Ŵyl am y tro cyntaf llynedd yng Nghaerdydd

Bydd modd i bobl Sir Conwy wneud cais i gael tocynnau am ddim i ddydd Sul agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol - diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Y nod yw cynnig tocynnau am ddim i 6,000 o bobl leol sydd heb fod i'r Eisteddfod o'r blaen.

Gobaith y Brifwyl yw defnyddio'r £50,000 i ddenu ymwelwyr newydd fel y gwnaeth Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd, pan ymwelodd miloedd â hi am y tro cyntaf.

Wrth gyhoeddi'r arian, dywedodd Gweinidog y Gymraeg yn Llywodraeth Cymru, Eluned Morgan: "Dyma gyfle gwych i bobl Sir Conwy ymuno yn y digwyddiad cyffrous hwn sy'n dathlu Cymru."

'Newid syniad o beth yw'r 'Steddfod'

Ychwanegodd Ms Morgan: "Mae gan Llywodraeth Cymru gynllun uchelgeisiol i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn 2050.

"Er mwyn cyrraedd y nod, rhaid inni greu cyfleoedd i bobl glywed yr iaith a'i defnyddio yn eu bywydau bob dydd ac mewn pob math o leoliadau cymdeithasol.

"Bydd yr arian 'dw i'n ei gyhoeddi heddiw yn golygu y bydd teuluoedd lleol yn gallu mynd i ddydd Sul agoriadol yr ŵyl am ddim.

"Dw i'n gobeithio y bydd hyn yn gyfle iddyn nhw fwynhau diwylliant Cymru, ac efallai mewn rhai achosion newid eu syniadau o beth ydy'r Eisteddfod - sef cyfle i ddathlu Cymru, ei phobl, a'i thraddodiadau diwylliannol."

Image caption Y tro diwethaf i'r Eisteddfod Genedlaethol fod yn Llanrwst oedd yn 1989

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses: "Mae'r Eisteddfod yn ddigwyddiad cynhwysol sy'n cynnig cyfle ffantastig i bobl o bob cefndir gael profiad o'r Gymraeg ar waith.

"Felly rydyn ni'n awyddus i fachu ar bob cyfle i gyflwyno'r digwyddiad, a'r profiadau y mae'n eu cynnig, i bobl newydd.

"Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i'r Gweinidog am y gefnogaeth y mae'n ei rhoi i'r Eisteddfod, ac yn enwedig y tro hwn am y gefnogaeth i'n hymdrechion i agor y drysau a chroesawu hyd yn oed mwy o bobl i deulu mawr yr Eisteddfod Genedlaethol.

"Byddwn ni'n trafod ffyrdd addas o ddosbarthu'r tocynnau gyda phartneriaid perthnasol. Ein nod yw sicrhau bod cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy yn gyfle i deuluoedd ddod yn fwy cyfarwydd â'r Gymraeg a'r diwylliant sy'n gysylltiedig â hi."