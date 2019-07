Image caption Mae yna ddau achos angheuol o drywanu wedi bod yng Nghymru eleni

Dywed plismyn bod pobl sy'n eu harddegau yng Nghymru yn cael eu denu i droseddau cysylltiedig â chyllyll.

Mae bechgyn mor ifanc â 15, dywedir, yn cario llafnau wedi iddynt gael eu meithrin i fod yn werthwyr cyffuriau ac mae cyllyll wedi cael eu canfod ar feysydd chwarae.

Mae nifer y troseddau sy'n cynnwys arfau wedi codi mwy na 80% yn y degawd diwethaf ac mae dau achos angheuol o drywanu wedi bod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae nifer y troseddau cysylltiedig â chyllyll y mae Heddlu'r De yn delio â hwy bron wedi dyblu - roedd y nifer yn 2018 yn 724, 133 yn fwy na'r flwyddyn flaenorol.

Mae un bachgen 15 oed wedi dweud wrth raglen Wales Investigates, BBC Cymru, sut y cafodd ei feithrin i werthu cyffuriau gan werthwr hŷn.

Dywedodd: "Roeddwn i'n arfer gwylio pêl-droed a chwarae gemau.

"Ond un diwrnod fe wnaeth dyn hŷn roi cyffur drud ac arian i fi ac fe ddangosodd e filoedd ar filoedd o arian a dillad neis i fi.

"Dywedodd y gallwn ymuno ag e petawn eisiau cael bywyd moethus o'r fath."

Dywed y bachgen 15 oed ei fod yn cario cyllell neu bod ganddo un gerllaw pan mae'n gwerthu cyffuriau.

Dywedodd hefyd ei fod wedi gweld gwerthwyr llinellau cyffuriau yn meddiannu Caerdydd a'u bod yn cyflwyno lefel newydd o drais.

"Os ydych am oroesi, rhaid i chi ddefnyddio trais," ychwanegodd y bachgen.

Defnyddio sbôcs ar gynnydd

Dywedodd un ymgynghorydd sy'n gweithio yn adran ddamweiniau yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd bod yr uned yn delio ag 'anafu sylweddol' bron yn wythnosol.

"Ry'n ni gyd yn gweld mwy o droseddau cyllyll," medd Dr James Dunn.

"Nid dim ond cyllyll sy'n cael eu defnyddio - mae rhai yn defnddio sbôcs beic - dyw'r rhain ddim yn edrych yn beryglus ond maent yn hir ac yn gallu mynd mewn i'r galon neu'r iau."

Marw yng Nghymru wedi gadael Somalia

Image copyright Teulu Nur Image caption Bu farw Fahad Mohamed Nur yn yr ysbyty wedi iddo ddioddef ymosodiad ger gorsaf reilffordd

Pan ddihangodd rhieni Fahad Mohamed Nur rhag rhyfel Somalia doedden nhw ddim yn disgwyl y byddai eu mab yn cael ei ladd yng Nghymru ond dyna beth ddigwyddodd wedi iddo gael ei drywanu 21 o weithiau ger gorsaf Cathays.

"Nai fyth anghofio dweud y newyddion wrth fy mam," meddai ei frawd.

"Pan ddaethon ni yma yn fewnfudwyr roeddwm yn dianc rhag trais. Roedden yn meddwl bod hon yn wlad mwy heddychlon a mae hi."

'Neges beryglus'

Mae Wales Investigates yn ogystal wedi siarad â dau gerddor sy'n perfformio ar strydoedd Caerdydd.

Mae'r ddau, Pablo a Jukkie, wedi'u cael yn euog o droseddau cysylltiedig â chyffuriau a chyllyll ac maent wedi gwneud fideos ohonynt eu hunain yn siarad am werthu cyffuriau a chario arfau.

Dywed Stephen Doughty, AS De Caerdydd a Phenarth, y dylid tynnu'r fideos oddi ar y we.

"Mae'r neges yn glir," meddai Mr Doughty, "mae modd cael bywyd moethus, merched, ceir ac arian ond y gwir yw bod rhywun yn fwy tebygol o gael anaf difrifol neu gyfnod hir yn y carchar."

Doedd Jukkie ddim am gael ei gyfweld ac mae Pablo bellach yn y carchar.

Image caption Plismyn ar strydoedd Caerdydd yn delio ag amrywiol achosion o drais a chyffuriau

Dywed Heddlu'r De eu bod yn ceisio delio â'r hyn sy'n digwydd ond rhaid medd y Prif Gwnstabl, Matt Jukes, ddelio gyda'r bobl sy'n dod â'r cyffuriau a thrais i'r brifddinas.

"Dyw Caerdydd ddim cynrwg â dinasoedd mawr yn y DU a boed i bethau aros felly.

"Ond dwi'n poeni beth all ddigwydd pe na baem yn gweithredu nawr a newid y diwylliant sy'n prysur dyfu."

Bydd modd gweld BBC Wales Investigates Knife Crime: Behind the Violenceddydd Llun am 20:30 GMT ar BBC 1 Cymru.