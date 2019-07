Image caption Mae'r ffordd yn cysylltu Brynaman a Llangadog yn Sir Gaerfyrddin

Mae un o ffyrdd mwyaf eiconig Cymru yn dathlu ei phen-blwydd yn 200 oed.

Mae Ffordd y Mynydd Du yn heol 20 milltir o hyd ar yr A4069 rhwng Llangadog a Brynaman yn Sir Gaerfyrddin.

Cafodd ei anfarwoli gan Bois y Blacbord yn y gân 'Dros y Mynydd Du o Frynaman' a daeth hefyd i amlygrwydd yn y rhaglen Top Gear yn 2011.

Gan ei bod yn cynnwys nifer o droeon a golygfeydd godidog mae'n atynfa i ohebwyr cylchgronau ceir, beicwyr a'r sylwebydd moduro Jeremy Clarkson.

Mae gwefan moduro Dangerous Roads yn ei disgrifio fel "ffordd sy'n cynnwys y pum milltir mwyaf cofiadwy yn y byd i yrru arni".

Image caption Mae Aldwyth Rees Davies wedi bod yn ymchwilio i hanes y ffordd am chwe blynedd

Tan yn ddiweddar ychydig oedd pobl yn gwybod am hanes y ffordd, ond mae Aldwyth Rees Davies wedi bod yn ymchwilio i hanes y ffordd am chwe blynedd ac wedi ysgrifennu llyfr.

Mae hi bellach yn byw yng Nghaerfaddon ond mae ei theulu yn dod o naill ochr i'r Mynydd Du.

"O'n i am i fy mhlant wybod mwy am yr ardal," meddai.

Mae ei llyfr 'When Men and Mountains Meet' yn cael ei gyhoeddi'r mis hwn gan Y Lolfa ac yn sôn am hanes dau ddyn lleol, tad a mab, y ddau o'r enw John Jones Bryn-brain.

Y tad oedd yr ariannwr, a'r mab oedd yr adeiladwr.

Fe wnaeth Aldwyth ddod o hyd i Deddf Tyrpeg 1813 oedd yn caniatáu i'r ffordd gael ei hadeiladu.

Roedd angen y ffordd er mwyn symud glo o byllau John Jones (y tad) o Frynaman i odynnau calch ar ben y mynydd.

Yna roedd angen symud y calch lawr ochr arall y mynydd ar gyfer y diwydiant amaeth. Cafodd y ffordd ei chwblhau yn 1819.

"Roedd y chwyldro diwydiannol yn dod ac mi symudodd hyn bethau ymlaen," meddai Ms Davies.

"Roedd angen i bobl leol gymryd risg ac i fuddsoddi a dyna beth wnaeth y ddau yma. O ni am ddathlu eu llwyddiant a phen-blwydd y ffordd."

Dywedodd Ms Davies y dylid gwneud mwy i farchnata'r ffordd fel atyniad twristiaeth.

"Mae'n dechrau dod yn fwy poblogaidd - mae'n dod yn brysurach ond byddan nhw'n gallu rhoi plac i fyny sy'n dweud fod y ffordd yn 200 oed," meddai.