Daeth cadarnhad brynhawn Gwener mai chwe ymgeisydd fydd yn sefyll yn isetholiad Brycheiniog a Sir Faesyfed.

Daw'r isetholiad wedi i dros 19% o'r etholaeth arwyddo deiseb i ddiswyddo'r Aelod Seneddol Ceidwadol Chris Davies.

Ond fe wnaeth aelodau'r Blaid Geidwadol yn etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ddewis Mr Davies i fod yn ymgeisydd ar eu rhan unwaith eto.

Fe fydd yn wynebu Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Des Parkinson o Blaid Brexit, Tom Davies o'r Blaid Lafur, Liz Phillips o UKIP a The Pink Lady Lily o'r Official Monster Raving Loony Party.

Mae Plaid Cymru a'r Blaid Werdd wedi penderfynu peidio sefyll er mwyn rhoi gwell cyfle i ymgeisydd sy'n gwrthwynebu Brexit.

Rhestr ymgeiswyr yn llawn:

Y Ceidwadwyr - Chris Davies

Y Blaid Lafur - Tom Davies

Y Democratiaid Rhyddfrydol - Jane Dodds

Plaid Brexit - Des Parkinson

UKIP - Liz Phillips

Official Monster Raving Loony Party - The Pink Lady Lily

Mae modd i bobl wneud cais ar gyfer pleidlais bost erbyn 17:00 ar 17 Gorffennaf ac mae mwy o wybodaeth am y broses bleidleisio ar wefan Cyngor Powys.

Bydd yr isetholiad yn cael ei chynnal ar 1 Awst.