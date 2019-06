Image copyright Eisteddfod Genedlaethol Image caption Mae Myrddin ap Dafydd wedi ennill y Gadair ddwywaith - yn 1990 a 2002

Bydd yr hen draddodiad o gyhoeddi'r Eisteddfod Genedlaethol yn parhau ddydd Sadwrn, wrth i seremoni Prifwyl 2020 gael ei chynnal yng Ngheredigion.

Mae disgwyl cannoedd yn y seremoni yn Aberteifi, lle bydd yr Archdderwydd newydd hefyd yn cymryd yr awenau'n swyddogol.

Ar gyrion Tregaron fydd yr Eisteddfod yn 2020, a hynny rhwng 1-8 Awst.

Yn ôl y traddodiad rhaid cynnal y seremoni o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn dechrau'r Eisteddfod.

Er i'r Eisteddfod gyhoeddi bod modd i ddynion yn ogystal â menywod ymgeisio i fod yn gyflwynydd y Flodeuged a chyflwynydd y Corn Hirlas yn y prif seremonïau eleni, ni chafodd dyn ei ddewis.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod bod un llanc wedi ymgeisio i gyflwyno'r flodeuged, ac er iddo gyrraedd yr ail rownd ni gafodd ei ddewis.

Yn yr un modd roedd un bachgen wedi ymgeisio i gymryd rhan yn y Ddawns Flodau, ond ni gafodd ei ddewis yn y pendraw.

Hen draddodiad 'gwych'

Dywedodd yr Archdderwydd nesaf, Myrddin ap Dafydd bod hanes seremoni'r cyhoeddi yn deillio'n ôl i'r Eisteddfod gyntaf sydd ar gofnod.

"Yr Arglwydd Rhys, yn Aberteifi, ac mi gynhaliodd o'r Eisteddfod gyntaf ar ŵyl Nadolig yn 1176, ond mi gyhoeddodd o flwyddyn a diwrnod cynt," meddai.

Dywedodd bod cyfeiriad i'r arfer yn stori Pwyll yn y Mabinogi, ac felly bod "rhywbeth hanesyddol iawn, iawn" ynghlwm â'r drefn.

"Cafodd Steddfod Aberteifi 1176 ei chyhoeddi ymhob llys yng Nghymru, ac ymhellach draw yn Iwerddon, yn Yr Alban, yn Cumbria... ac mae 'na rai yn meddwl mewn llysoedd ar dir mawr Ewrop hefyd," meddai.

"Felly mae'n hen draddodiad ac mae'n wych iawn i'w wneud o."

Image caption Y Llywydd, Elin Jones yw Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 2020

Yn y seremoni fe fydd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Elin Jones, yn cyflwyno'r copi cyntaf o'r Rhestr Testunau - canlyniad gwaith trefnu sydd eisoes wedi dechrau yn yr ardal.

"Mae pawb sy'n cyfrannu at y Steddfod yng Ngheredigion yn cyfrannu mor hwylus tuag at bopeth ac felly does dim angen arweiniad arnyn nhw - mae popeth yn digwydd mor naturiol yma!" meddai.

"Mae pawb wedi bwrw ati gyda brwdfrydedd i wneud y gwaith sydd ei angen yn ystod y misoedd cychwynnol yma o drefnu'r Eisteddfod i Geredigion."

Ychwanegodd: "Ni'n torri pob stereoteip y Cardi oherwydd ry'n ni'n codi arian fel y gwynt yma... ac ry' ni'n cael hwyl anhygoel wrth wneud hynny."

Yn 1992 fuodd yr Eisteddfod yng Ngheredigion ddiwethaf, a dywedodd Ms Jones bod "cyffro mawr" yn deillio o'r ffaith bod yr ardal wedi cael "hoe hir" o lwyfannu'r Brifwyl.

'Amddiffyn popeth Cymraeg a Chymreig'

Cyn cymryd ei le fel Archdderwydd, dywedodd Mr ap Dafydd ei fod yn edrych ymlaen "yn arw" at ddechrau'n swyddogol.

"Mi fydd yn braf iawn cael cyfle i wobrwyo ac anrhydeddu doniau a chymwynaswyr mawr ein diwylliant ni," meddai.

"Mae'r swydd hefyd yn ymwneud â chryfhau, ymestyn ac amddiffyn popeth Cymraeg a Chymreig.

"Yn y cyfnod hwn mae'n golygu gwrthsefyll y tueddiadau cul, ynysig sy'n dod o gyfeiriad Llundain a chreu cyfeillion newydd i'n diwylliant mewn gwledydd eraill."

Bydd adloniant ar y diwrnod yn dod gan Wyn a Richard Jones o'r grŵp Ail Symudiad a'r bardd Ifan Tregaron.

Mae'r seremoni'n dechrau ar gaeau chwarae Ysgol Uwchradd Aberteifi am 11:00, a hynny'n dilyn gorymdaith yn dechrau o'r caeau am 10:15.