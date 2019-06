Côr y Penrhyn i berfformio yn Glastonbury

Fe fydd yna gôr meibion o Gymru'n perfformio yn Glastonbury dros y penwythnos a hynny am y tro cyntaf yn hanes yr ŵyl.

Aelodau Côr y Penrhyn, o Fethesda, fydd yn rhannu llwyfan gyda Damon Albarn - ddaeth i enwogrwydd gyda'r grwpiau Blur a'r Gorillaz.

Mae'r côr wedi llwyddo i gyrraedd cynulleidfa newydd yn sgil eu gwaith efo'r cerddor.

Y côr sy'n gefndir i Albarn a'i fand The Good, The Bad and The Queen ar y gân Lady Boston.