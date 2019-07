Beth sy'n digwydd ar y Maes ac ymhle?

Ydych chi'n teimlo ar goll ar faes yr Eisteddfod? Neu'n methu deall beth sy'n digwydd yng ngwahanol gorneli'r Maes a'r pebyll di-ri?

Peidiwch â phoeni - rydyn ni wrth law! Ymunwch â ni am daith wib arbennig o amgylch y Maes, er mwyn i chi wybod yn union be' 'di' be' cyn i chi gyrraedd.

Canolfan Ymwelwyr

Image caption Mae croeso cynnes i bawb!

Croeso i'r Eisteddfod!

Wrth i chi gyrraedd y Ganolfan Ymwelwyr bydd cyfle i chi dderbyn gwybodaeth a chael cymorth gan y staff tu ôl i'r ddesg a'r criw 'Yma i Helpu' yn eu crysau-t arbennig.

Os nad ydych chi wedi bod i'r Eisteddfod o'r blaen, peidiwch â phoeni! Mae teithiau tywys dwyieithog a rhai penodol ar gyfer dysgwyr ar gael.

Y Pafiliwn

Dyma'r lleoliad ar gyfer y cystadlu a phrif seremonïau'r ŵyl fel y Coroni, y Fedal Ryddiaith a'r Cadeirio. Maen nhw ymysg digwyddiadau mwyaf poblogaidd yr Eisteddfod - felly cofiwch gymryd eich sedd mewn da bryd. Dyma hefyd lle fydd y cyngherddau nos yn digwydd. Mae mynediad i'r Pafiliwn am ddim yn ystod y dydd ond mae angen tocyn ar gyfer y cyngherddau nos.

Bwyd a Diod

Image caption Cewch dorri syched yn y Bar Gwyrdd... a Bar Syched

Mae 'na ddigon o ddewis o fwyd a diod ar y Maes. Cewch bob math o fwydydd stryd yn y Pentref Bwyd, gyda rhywbeth i bawb, o brydau cartref Cymreig, i fwyd fegan, Indiaidd, pizzas a llawer mwy.

Mae'r ddau brif far wedi'u lleoli'n agos at Lwyfan y Maes felly gallwch fwynhau diod wrth wrando ar y perfformiadau.

Llwyfan y Maes Radio Cymru

Image copyright keith morris Image caption Cyfle i wrando ar fand neu ddau dros ginio - hyfryd

Lleolir Llwyfan y Maes, sy'n cael ei noddi gan BBC Radio Cymru, wrth ymyl y Pentref Bwyd a'r Bar Syched. Yma gallwch fwynhau cymysgedd eclectig o berfformiadau byw tan yn hwyr. Yn ogystal â rhai o fandiau a pherfformwyr amlycaf y sîn, mae cyfle hefyd i fwynhau artistiaid o'r ardal. Dafydd Iwan a'r Band fydd yn cloi'r Eisteddfod ar y nos Sadwrn olaf eleni.

Maes B

Image caption Dydy Maes B ddim yn bell o'r prif faes - dim esgus i'r ieuenctid beidio profi ychydig o ddiwylliant felly

Dyma frawd bach swyddogol yr Eisteddfod! Cynhelir Maes B rhwng dydd Mercher 7 Awst a dydd Sadwrn 10 Awst. Yma daw pobl ifanc i wersylla ac i fwynhau perfformiadau gan rhai o brif fandiau Cymru. Mae tocyn wythnos Maes B yn cynnwys mynediad i'r Maes, mynediad i'r holl gigs a gwersylla am y cyfnod.

Caffi Maes B

Image caption Cerddoriaeth mewn tîpi ar ôl noson hwyr... beth well?

Nid lle i bobl 'ifanc' yn unig yw Caffi Maes B. Mae'n lle i ddod i fwynhau cerddoriaeth gyfoes, cymryd rhan mewn gweithdai ac ymlacio. Mae'r amserlen yn cynnwys sesiynau comedi, sgyrsiau a chyfweliadau yn ogystal â gigs acwstig gan rai o hoff fandiau Cymru.

Pentref Plant

Mae yna ardal newydd gyffrous ar gyfer plant eleni sydd yn cynnwys lle i blant chwarae a set theatr fach ar gyfer sioeau. Dyma hefyd lle mae stondinau S4C, y Mudiad Meithrin a'r Urdd wedi eu lleoli.

Pentref Gwyddoniaeth

Image caption Cyfle i ddysgu rhywbeth - dim jest canu a dawnsio ydy'r Steddfod, 'chi

Dyma un o leoliadau mwyaf poblogaidd y Maes ac mae'n ferw o weithgareddau ac arddangosfeydd gwyddonol a thechnolegol drwy gydol yr wythnos.

Y Tŷ Gwerin

Yurt mawr yw'r Tŷ Gwerin, cartref diwylliant a thraddodiadau gwerin ar y Maes. Mae'n lle llawn hwyl, canu a dawnsio ac mae'r rhaglen yn cynnwys perfformiadau gan rai o brif artistiaid y sîn werin gyfoes, trafodaethau a gweithgareddau hwyliog.

Y Babell Lên

Image caption Y Pentref Llên: Llecyn gwych i deimlo'r Awen

Dyma ganolbwynt llenyddol y Maes i bob pwrpas ac mae'r arlwy'n amrywio o sesiynau trafod i ddigwyddiadau blynyddol enwog sy'n cynnwys yr Ymryson a'r Stomp. Mae'r Babell Lên yn sicr o apelio at unrhyw un sydd â diddordeb ym maes llenyddiaeth ac fel arfer mae dan ei sang.

Eleni am y tro cyntaf, bydd y Babell Lên yn troi'n 'cwt cabaret' gyda'r nos.

Llwyfan y Llannerch

Awyrgylch anffurfiol ac agos-atoch sydd i Lwyfan fach y Llannerch lle mae pob math o sesiynau gwahanol yn cael eu cynnal.

Pentref Drama

Y Pentref Drama yw canolbwynt yr holl weithgareddau drama sydd yn mynd yn eu blaen yn ystod yr ŵyl. Mae Theatr Genedlaethol Cymru'n cydweithio gyda'r Eisteddfod i lunio rhaglen y Pentref Drama.

Yn Theatr y Maes bydd perfformiadau gan gwmnïau theatr proffesiynol ac ambell i gystadleuaeth lle caiff actorion amatur y cyfle i droedio'r llwyfan.

bydd perfformiadau gan gwmnïau theatr proffesiynol ac ambell i gystadleuaeth lle caiff actorion amatur y cyfle i droedio'r llwyfan. Mae Caffi 'r Theatr au yn ardal i bobl ddod at ei gilydd, neu gwrdd am baned mewn awyrgylch theatr. Dyma hefyd yw'r lle i brynu tocynnau i'r perfformiadau gwahanol.

yn ardal i bobl ddod at ei gilydd, neu gwrdd am baned mewn awyrgylch theatr. Dyma hefyd yw'r lle i brynu tocynnau i'r perfformiadau gwahanol. Drwy gydol yr wythnos mae'r Sinemaes yn darparu rhaglen lawn o ddangosiadau o ffilmiau a gweithdai, ac maen nhw hyd yn oed yn darparu'r popcorn!

yn darparu rhaglen lawn o ddangosiadau o ffilmiau a gweithdai, ac maen nhw hyd yn oed yn darparu'r popcorn! Mae rhaglen Theatr Stryd yn fwy prysur nag erioed eleni gyda pherfformiadau'n cael eu cynnal mewn amrywiol leoliadau o amgylch y Maes.

Image caption Bydd digon o olygfeydd fel hyn i'w gweld wrth i berfformwyr Theatr Stryd grwydro'r Maes

Shw'mae Su'mae: Dysgu Cymraeg

Image copyright Eisteddfod Genedlaethol

Y lle i fynd er mwyn ymarfer eich Cymraeg. Bydd digwyddiadau, perfformiadau a chyflwyniadau gwahanol yno drwy gydol yr wythnos, ynghyd â rhywle i gael paned a chlonc anffurfiol. Ewch yno - mae pawb yn glên!

Y Lle Celf

Dyma ddathliad cenedlaethol o'r celfyddydau gweledol a phensaernïaeth yng Nghymru. Un o'r adeiladau mwyaf poblogaidd ar y Maes, mae'n denu hyd at 40,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos.

Mae'r Arddangosfa Arbennig eleni yn canolbwyntio ar draddodiad reslo Dyffryn Conwy.

Mae gwaith enillwyr y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain, y Fedal Aur am Grefft a Dylunio a'r Fedal Aur am Bensaernïaeth i'w gweld yn Y Lle Celf,

Gŵyl Gomedi

Mae'r Ŵyl Gomedi yn digwydd drwy gydol yr wythnos mewn lleoliadau gwahanol gan gynnwys Caffi Maes B, y Babell Lên a'r Sinemaes. Bydd sesiynau trafod, stand-yp ac ambell beth go annisgwyl...

Cymdeithasau

Un o gyfrinachau mawr y Maes, efallai? Pob math o ddarlithoedd, sesiynau trafod, aduniadau a phob math o weithgareddau eraill.

Encore

Thema cerddoriaeth glasurol sydd i'r babell cryndo newydd yma. Mae'n rhoi llwyfan i berfformiadau gwahanol ac arbrofol a chyfle arbennig i gerddorion ifanc Prifysgolion Cymru.

Dawns

Mae'r cystadlaethau dawns a'r rhagbrofion yn digwydd fan hyn. Eleni, bydd hefyd dwmpath arbennig yn cael ei chynnal yma i ddathlu pen-blwydd y Gymdeithas Ddawns Werin yn 70.

Image caption Ond cofiwch, bydd digon o bobl, a mapiau, wrth law i'ch helpu wrth grwydro'r Maes!

